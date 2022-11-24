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В Самарской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»

24 ноября 2022 11:26
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В Самарской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»

С 21 ноября по 1 декабря текущего года в Самарском регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», основная цель которого - выявление лиц, имеющих задолженности по уплате административных штрафов.

В ходе рейдов полицейские совместно с сотрудниками УФССП России по Самарской области» осуществляют проверки мест проживания и работы граждан, имеющих задолженности по штрафам с целью привлечения их к ответственности и принимают меры, предусмотренные действующим законодательством, в том числе наложение ареста на имущество должника.

Как сообщила начальник отдела организации применения административного законодательства управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Елена Мешалкина, в настоящий момент в рамках мероприятия исполнено более тысячи постановлений о назначении административных штрафов на сумму более 5 миллионов рублей, вынесенных должностными лицами территориальных ОВД и судами. За три дня мероприятия выявлено 814 фактов нарушения административного законодательства. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают: в соответствии с требованиями ст. 32.2 КоАП РФ штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей, соответствующие материалы сотрудниками полиции направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Кроме того, должностное лицо органа внутренних дел, уполномоченное осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Санкция данной статьи предусматривает наложение на виновное лицо административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей либо административный арест на срок до 15-ти суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти часов.

«Информацию о неоплаченных штрафах можно получить в территориальном отделе полиции по месту жительства, в подразделении судебных приставов, а также в личном кабинете на Едином портале госуслуг. Прошу всех, у кого есть неоплаченные административные штрафы, оплатить их, ведь за неуплату предусмотрена административная ответственность, на вас может быть наложен штраф кратно превышающий сумму наложенного штрафа, и это не освободит вас от оплаты ранее наложенного штрафа», - отметила подполковник полиции. 

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