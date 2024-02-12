В Самарской области профессиональный праздник отмечают представители подразделений ЛРР и ГК Росгвардии

Я нашел ошибку
Главные новости:
Автору должно быть больше 18 лет.
"Ты в игре": срок подачи заявок продлен до 26 февраля
Сотрудниками Службы в отношении него был применен болевой прием и надеты наручники.
За дебош на приеме у судебных приставов житель Новокуйбышевска привлечен к ответственности
Путешествие позволит познакомиться с самобытной культурой Мордовии, увидеть знаковые достопримечательности ее столицы.
Совершить путешествие на поезде из Самары в Саранск можно в праздничные дни марта
Задумывались ли вы когда-нибудь, зачем городу пригород? А ведь пригородная зона - это не только «земельный резерв» для города.
В Тольяттинский краеведческий музей приглашают на лекцию «Зачем городу пригороды?».
Покупку и владение новой квартирой могут омрачить долги, которые возникают, по мнению собственника, ниоткуда.
«РКС-Самара»: новый собственник жилья должен сам позаботиться о расчётах с ресурсной организацией
Здесь проведен ремонт, установлена новая мебель и современное оборудование, пространство оформлено в едином стиле бренда «Работа России».
Модернизированный кадровый центр Пестравского района предлагает клиентам качественно новые сервисы
В Тольятти прошли чемпионат и первенство ПФО по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе
В Тольятти прошли чемпионат и первенство ПФО по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе
Ночью тушили пожар в Волжском районе в селе Белозерки
Ночью тушили крупный пожар в Волжском районе в селе Белозерки
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.89
-0.37
EUR 97.94
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Тольяттинский краеведческий музей приглашают на лекцию «Зачем городу пригороды?».
В самарском музее «Заварка» пройдет лекция «Когда экран заговорил: появление звука в советском кинематографе»
Самарцам расскажут о любовных объявлениях в дореволюционной периодике
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области профессиональный праздник отмечают представители подразделений ЛРР и ГК Росгвардии

12 февраля 2024 11:58
225
В Самарской области профессиональный праздник отмечают представители подразделений ЛРР и ГК Росгвардии

12 февраля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Этот год для службы юбилейный – ей исполняется 55 лет. Сегодня ее сотрудники решают широчайший спектр задач.

Самарская область является регионом с самой многочисленной в Приволжском федеральном округе армией владельцев оружия – их порядка 70 тысяч человек. Сотрудники подразделений ЛРР следят за тем, как они соблюдают правила обращения с оружием – проверки проходят как в охотничьих угодьях, так и по местам жительства.

В регионе действуют 14 организаций, осуществляющих торговлю оружием и патронами к нему. В 2023 году они реализовали порядка 4,5 тысяч единиц служебного и гражданского оружия.

Сотрудники ЛРР принимают участие в комиссии по проверке знаний правил обращения с оружием у граждан и работников юридических лиц, проводят соответствующие инструктажи.

На территории Самарской области зарегистрировано 365 частных охранных организаций и 14 тысяч частных охранников. В рамках государственного контроля в 2023 году проведено порядка 700 проверочных мероприятий, по результатам которых составлено 222 протокола.

Сотрудники Росгвардии осуществляют контроль за обеспечением безопасности почти 100 объектов топливно-энергетического комплекса. Они снабжают теплом, электричеством и топливом как крупные промышленные предприятия, так и население, и выход их из строя может привести к непоправимым последствиям. Росгвардейцы осуществляют контроль за деятельностью 16 подразделений охраны, обеспечивающих безопасность нефтегазовой отрасли и иных объектов, играющих важнейшую роль в жизнедеятельности региона.

«В подразделениях лицензинно-разрешительной работы успешно проводится работа по полномасштабному переходу к применению современных цифровых платформ и технологий. Через портал Госуслуг в минувшем году мы получили более 46 тысяч заявлений на предоставление госуслуг в установленных сферах деятельности. Получена наивысшая оценка работы подразделений ЛРР – достигнута 100% удовлетворенность граждан качеством предоставленных государственных услуг» - рассказал врио начальника Управления Росгвардии по Самарской области Евгений Нечаев.

Кроме того, полковник полиции выразил особую благодарность ветеранам службы, которые вносят неоценимый вклад в воспитание молодых сотрудников, в сохранение и приумножение славных традиций, а также пожелал им здоровья и долгих лет жизни.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Росгвардеец участвует в чемпионате региона не в первый раз – в прошлом году офицер Росгвардии стал серебряным призером этих соревнований.
09 февраля 2024, 14:24
Самарский росгвардеец стал победителем областного чемпионата по рукопашному бою
Росгвардеец участвует в чемпионате региона не в первый раз – в прошлом году офицер Росгвардии стал серебряным призером этих соревнований. Спорт
789
Самарец же находился в федеральном розыске, и вновь пытался совершить хищение
06 февраля 2024, 11:16
Самарец же находился в федеральном розыске, и вновь пытался совершить хищение
Сотрудники вневедомственной охраны задержали жителя областного центра, который скрывался от суда. Происшествия
531
В Сызрани росгвардейцы задержали осужденного, который скрывался два с половиной месяца
01 февраля 2024, 10:35
В Сызрани росгвардейцы задержали осужденного, который скрывался два с половиной месяца
Его искали как осужденного с испытательным сроком, который скрылся от органов исполнения наказания. Происшествия
656
В центре внимания
Самарские молодежные организации представили достижения на выставке
12 февраля 2024  12:50
Самарские молодежные организации представили достижения на выставке "Россия"
183
Самарская область вошла в топ-10 регионов страны по качеству жизни
12 февраля 2024  12:18
Самарская область вошла в топ-10 регионов страны по качеству жизни
231
Из-за крупного пожара в Тольятти скорректировали программу фестиваля «Жигулевская миля»
11 февраля 2024  11:48
Из-за крупного пожара в Тольятти скорректировали программу фестиваля «Жигулевская миля»
1460
В этом году исполнилось 25 лет с момента пожара в здании ГУВД области — трагедии 10 февраля 1999 года, унесшей жизни 57 человек.
10 февраля 2024  14:28
В Самаре почтили память сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга
916
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании УВД в 1999 году
10 февраля 2024  13:07
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании УВД в 1999 году
829
Весь список