В Самарской области профессиональный праздник отмечают представители подразделений ЛРР и ГК Росгвардии

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12 февраля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Этот год для службы юбилейный – ей исполняется 55 лет. Сегодня ее сотрудники решают широчайший спектр задач.

Самарская область является регионом с самой многочисленной в Приволжском федеральном округе армией владельцев оружия – их порядка 70 тысяч человек. Сотрудники подразделений ЛРР следят за тем, как они соблюдают правила обращения с оружием – проверки проходят как в охотничьих угодьях, так и по местам жительства.

В регионе действуют 14 организаций, осуществляющих торговлю оружием и патронами к нему. В 2023 году они реализовали порядка 4,5 тысяч единиц служебного и гражданского оружия.

Сотрудники ЛРР принимают участие в комиссии по проверке знаний правил обращения с оружием у граждан и работников юридических лиц, проводят соответствующие инструктажи.

На территории Самарской области зарегистрировано 365 частных охранных организаций и 14 тысяч частных охранников. В рамках государственного контроля в 2023 году проведено порядка 700 проверочных мероприятий, по результатам которых составлено 222 протокола.

Сотрудники Росгвардии осуществляют контроль за обеспечением безопасности почти 100 объектов топливно-энергетического комплекса. Они снабжают теплом, электричеством и топливом как крупные промышленные предприятия, так и население, и выход их из строя может привести к непоправимым последствиям. Росгвардейцы осуществляют контроль за деятельностью 16 подразделений охраны, обеспечивающих безопасность нефтегазовой отрасли и иных объектов, играющих важнейшую роль в жизнедеятельности региона.

«В подразделениях лицензинно-разрешительной работы успешно проводится работа по полномасштабному переходу к применению современных цифровых платформ и технологий. Через портал Госуслуг в минувшем году мы получили более 46 тысяч заявлений на предоставление госуслуг в установленных сферах деятельности. Получена наивысшая оценка работы подразделений ЛРР – достигнута 100% удовлетворенность граждан качеством предоставленных государственных услуг» - рассказал врио начальника Управления Росгвардии по Самарской области Евгений Нечаев.

Кроме того, полковник полиции выразил особую благодарность ветеранам службы, которые вносят неоценимый вклад в воспитание молодых сотрудников, в сохранение и приумножение славных традиций, а также пожелал им здоровья и долгих лет жизни.