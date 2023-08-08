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В Самарской области продолжаются мероприятия в рамках акции «Один день с ППСП»

8 августа 2023 10:10
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В Самарской области продолжаются мероприятия в рамках акции «Один день с ППСП»

2 сентября исполняется 100 лет со дня образования патрульно-постовой службы полиции. В преддверии юбилейной даты председатель Общественного совета при территориальном ОВД Татьяна Вобликова приняла участие в акции «Один день с ППСП», чтобы поближе познакомится с их служебными буднями.

Рабочий день сотрудников патрульно-постовой службы начинается с получения табельного оружия и инструктажа, в ходе которого руководитель отделения и оперативный дежурный доводят информацию об оперативной обстановке на территории города. Полицейские фиксируют приметы людей и отличительные особенности вещей, находящихся в розыске. Затем ответственный от руководства проводит проверку знания законодательства и служебной документации, а также приемов применения физической силы и спецсредств. В этот раз вместе с врио начальника ООП Рафисом Нурутдиновым правильность заполнения и оформления документации патрульного автомобиля и служебных книжек проверила и общественница.

Кроме того, ветеран МВД России майор полиции в отставке Татьяна Вобликова обратилась к сотрудникам с напутственным словом. Она отметила большую важность патрульной службы, ведь зачастую им необходимо оперативно реагировать на нарушения общественного порядка и приходится иметь дело с преступниками прямо на улице. Татьяна Ивановна пожелала полицейским осуществления всех намеченных целей и планов и успехов в работе. «При несении службы помните, что вы – лицо отдела!», - подчеркнула общественница. Она также приняла участие в патрулировании города вместе с полицейскими.

Личный состав ППСП отправился на маршруты патрулирования. Главная задача патрульных – обеспечение безопасности на улицах города, в том числе при проведении различных массовых мероприятий. В своей повседневной деятельности полицейские пресекают нарушение общественного порядка, агрессивное поведение нетрезвых граждан и выполняют еще множество важных служебных обязанностей.

Рабочий день закончился, этот опыт стал для общественницы очень интересным. «Чтобы служить в ППСП – нужно быть не только физически сильным и натренированным, но психологически устойчивым. Во время несения службы на улицах можно столкнуться с разными ситуациями и людьми. И наши патрульно-постовые отлично справляются с работой!».

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