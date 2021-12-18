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В Самарской области продолжают получать призы победители викторины «Вакцинация - это жизнь!»

18 декабря 2021 18:17
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Среди тех, кто выиграл сертификат на приобретение бытовой техники - Андрей Балакин.

Подарки за здоровье продолжают получать жители Самарской области. Ценные призы разыгрывают среди тех, кто сделал прививку от коронавируса. 

Призовой фонд подобного масштаба заявлен впервые: 3 квартиры, 3 автомобиля и 3 тысячи подарочных карт номиналом по 4 000 рублей. Среди тех, кто выиграл сертификат на приобретение бытовой техники - Андрей Балакин.

Самарец для укрепления иммунитета каждый день гуляет на свежем воздухе с четвероногим другом. Говорит: ещё чтобы оставаться в тонусе ходит в спортзал, занимается плаваньем, увлекается туризмом. В период пандемии болезнь обошла стороной, но чтобы обезопасить себя, ещё в феврале сделал прививку от коронавируса.

«Когда началась прививочная кампания, то вопросов не было - надо прививаться или нет.​ Для спокойствия, для защиты, для безопасности вакцинировался».​

Прививка оказалась полезна не только для здоровья. Андрей выиграл подарочный сертификат в викторине, который он использовал на покупку IP-камеры для наблюдения за домашним питомцем:

«Давно хотели, давно переживали как он дома без нас находится. Так что подарок от устроителей викторины был очень, кстати, приятным сюрпризом, который потратили на то, на что хотели. Получился подарок к Новому году. Приятно!».

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