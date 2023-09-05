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В Самарской области продолжается Всероссийская благотворительная акция «Помоги пойти учиться»

5 сентября 2023 12:57
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В Самарской области продолжается Всероссийская благотворительная акция «Помоги пойти учиться»

Полицейские и общественники подарили детям полезные подарки к новому учебному году.

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Помоги пойти учиться»

полицейские и общественники города Жигулевска, Сызрани, Клявлинского, Ставропольского, Похвистневского, Волжского, Больше-Черниговского района оказали помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В неформальной обстановке сотрудники полиции совместно с представителями общественных советов вручили детям наборы канцелярских принадлежностей, школьные ранцы, много других полезных подарков и провели профилактические беседы с ребятами, в ходе которых напомнили детям о правилах поведения в общественных местах, соблюдения мер личной безопасности, а родителям о том, что они несут ответственность за своих детей, за их достойное воспитание и успеваемость в школе.

Общаясь с родителями и детьми, полицейские поинтересовались их бытовыми проблемами, выразили готовность оказать всестороннюю помощь, а также призвали родителей более ответственно относиться к своим обязанностям и уделять максимальное внимание досуговой занятости детей.

Общественники пожелали ребятам быть упорными в учебе и настойчивыми в достижении своих целей.

Полезные подарки порадовали не только ребят, но и их родителей, которые поблагодарили правоохранителей и общественников за оказанную помощь и отметили, что такое внимание очень своевременно, ведь впереди долгий учебный год.

По мнению представителей общественности, посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и оказание им помощи в начале учебного года – это значимый шаг в поддержке школьников, так как подобные мероприятия вдохновляют ребят хорошо учиться. А радостные улыбки детей – лучшая благодарность за подарки.

В завершение встреч гости поздравили ребят с началом нового учебного года, пожелали отличной учебы и посоветовали вести здоровый образ жизни.

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