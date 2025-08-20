В Самарской области продолжается акция «Каникулы с Росгвардией»

154

Сотрудники СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области вместе с представителями ДОСААФ встретились с ребятами сразу из нескольких учреждений дополнительного образования. Мероприятие, организованное в рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией, состоялось на территории детского оздоровительно-образовательного центра «Арго».

Урок безопасности прошел в рамках муниципальной программы по профилактике терроризма и экстремизма на территории Самары – соглашение о взаимодействии по этому направлению деятельности было подписано между Управлением Росгвардии по Самарской области и муниципалитетом. В общей сложности во встрече со стражами правопорядка приняли участие более 200 ребят, которые занимаются в самарских спортивных секциях и творческих коллективах. Детям показали видеоролик, демонстрирующий правильное поведение при угрозе теракта. Бойцы росгвардейского спецназа рассказали, как действовать в той или иной экстремальной ситуации.

Сотрудники Росгвардии организовали выставку средств бронезащиты и экипировки, которые используются специальными подразделениями при выполнении служебно-боевых задач. Кроме того, в ходе общения с ребятами офицеры СОБР рассказали о возможности поступления на службу в войска правопорядка и обучении в ведомственных вузах, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области