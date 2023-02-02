В Самарской области пожилым людям помогают «дружить» с гаджетами

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Национальный проект «Демография» продолжает помогать гражданам старшего поколения быть активными, поддерживать физический и моральный дух, изучать новое, тем самым спасая их от изолированности и одиночества.

В Самарской области для пожилых граждан в Комплексных центрах социального обслуживания населения открыты группы активного долголетия и клубы по интересам. Так, только в прошлом году группы активного долголетия посетили около 7 тысяч людей пожилого возраста и почти 4 тысячи человек – курсы компьютерной грамотности.



С помощью курсов по освоению компьютера и гаджетов люди старшего возраста учатся пользоваться и порталом Госуслуги, который открывает огромное количество возможностей. Так, на данном портале можно в пару кликов записаться к врачу или подать показания счетчиков. А еще есть полезный сервис специально для пожилых людей, где они могут узнать о пенсионном калькуляторе, льготах, возможности дополнительного образования. И, что не менее важно, овладев навыками работы с компьютером, пожилой человек может общаться онлайн с родными и друзьями, живущими в других городах и странах.



Такой возможностью воспользовалась жительница Самары Людмила Павленко. На курсы по компьютерной грамотности она пришла месяц назад, и уже хорошо ориентируется в сети Интернет. Полученные на занятиях навыки помогли ей оформить нужные документы, чтобы осуществить свою давнюю мечту - путешествовать. «У меня в марте будет день рождения, и я хочу поехать куда-нибудь в путешествие, где тепло. Узнать больше о странах и оформить нужный документ я смогла с помощью портала Госуслуги, благодаря полученным знаниям тут, на курсах», - говорит Людмила Павленко.



В Самаре курсы компьютерной грамотности проходят два раза в неделю. Большинство учеников – самарцы «серебряного» возраста. Уровень и степень знаний и навыков использования компьютера роли не играет. Главное, что обучение дает возможность стать уверенными пользователями современных смартфонов и компьютеров.

Кроме компьютеров в Комплексных центрах социального обслуживания помогают освоить дыхательную гимнастику, адаптивную физкультуру с элементами «У-шу», заняться аэробикой, скандинавской ходьбой, танцами, творчеством и другими направлениями.

Уже давно свои занятия по интересам в самарском центре нашла Татьяна Чекалина. Сюда ее привела подруга, и с тех пор женщина не мыслит своей жизни без любимых занятий и общения. Кроме компьютерных курсов, она увлекается рукоделием, посещает экскурсии и музеи.



«Курсы компьютерной грамотности – у нас одно из самых востребованных направлений. В прошлые годы многие пожилые люди столкнулись с недостатком общения и невозможностью выйти из дома. Мы адаптировали программу под интересы пожилых пользователей, чтобы им было максимально удобно. У нас много клубов по интересам, и нередко в роли педагогов выступают «серебряные» волонтеры», - рассказывает заместитель директора ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» Александр Постников.



Напомним, что на региональном портале Госуслуги (www.gosuslugi.samregion.ru) специально для старшего поколения разработали электронный сервис «Подготовка и выход на пенсию». Здесь жители «серебряного» возраста могут получить 128 услуг онлайн в одном окне.

Фото: департамент информационной политики СО