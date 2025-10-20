В Самарской области полным ходом идет Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

132

В рамках второго этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на привлечение граждан к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сотрудники полиции Самарской области проводят профилактические встреч с молодежью.

Так, в Чапаевске и Приволжском районе полицейские рассказали юношам и девушкам о последствиях употребления запрещенных веществ, вызывающих стойкую зависимость и разрушающих здоровье и жизнь человека.

Сотрудники полиции предупредили подростков о методах, которыми пользуются злоумышленники, чтобы вовлечь молодежь в деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, и об ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

Организаторы мероприятия продемонстрировали ребятам тематический видеоролик и призвали не оставаться равнодушными, присоединиться к акции и сообщить обо всех, ставших известными, фактах хранения, распространения и потребления наркотических веществ в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

В завершение встреч полицейские рекомендовали ребятам вести здоровый образ жизни, уверенно идти к намеченным целям и активно проявлять свою антинаркотическую позицию.