Сила первых: В Самаре создан новый спортивный альянс для молодежи
Редкая комета Lemmon приблизится к Земле 21 октября 2025
Загородный парк в Самаре передадут на баланс одного из министерств региона
Власти Самары прокомментировали ситуацию с залпами салютов
В Самарской области в честь Дня отца вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»
в Самарской области выбрали победителя программы «Серебряный старт»
В Волжском районе горел дом на 100 кв. метрах
На одной из самарских канализационных станций сотрудники «РКС-Самара» вытащили полтонны мокрого мусора
В Самарской области полным ходом идет Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

20 октября 2025 16:58
132
В Самарской области полным ходом идет Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

В рамках второго этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на привлечение граждан к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сотрудники полиции Самарской области проводят профилактические встреч с молодежью.

Так, в Чапаевске и Приволжском районе полицейские рассказали юношам и девушкам о последствиях употребления запрещенных веществ, вызывающих стойкую зависимость и разрушающих здоровье и жизнь человека.

Сотрудники полиции предупредили подростков о методах, которыми пользуются злоумышленники, чтобы вовлечь молодежь в деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, и об ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

Организаторы мероприятия продемонстрировали ребятам тематический видеоролик и призвали не оставаться равнодушными, присоединиться к акции и сообщить обо всех, ставших известными, фактах хранения, распространения и потребления наркотических веществ в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

В завершение встреч полицейские рекомендовали   ребятам вести здоровый образ жизни, уверенно идти к намеченным целям и активно проявлять свою антинаркотическую позицию.

Новости по теме
В Самарской области стартовала Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»
16 октября 2025, 11:02
В Самарской области стартовала Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»
 Самарская полиция призывает жителей города не оставаться равнодушными. Общество
323
В Самарской области стартует второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»
14 октября 2025, 10:26
В Самарской области стартует второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»
Мероприятие продлится до 24 октября и направлено на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков. Общество
515
В Самарской области полицейскими задержан подозреваемый в контрабанде наркотических средств
05 октября 2025, 10:50
В Самарской области полицейскими задержан подозреваемый в контрабанде наркотических средств
При содействии сотрудников Госавтоинспекции на а/д «Аэропортовское шоссе» в Красноглинском районе Самары полицейские остановили автомобиль бизнес-класса. Криминал
772
