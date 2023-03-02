В Самарской области полицейские провели краш-курс для сотрудников

119

Сотрудники признались, что подборка реальных видеосюжетов с мест дорожных аварий произвела даже на них эмоциональное впечатление и заставила задуматься о бесценности человеческой жизни.

Сотрудники Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области и областной Госавтоинспекции на постоянной основе проводят краш-курсы, направленные на формирование у личного состава четкого осознания ответственности за действия, совершаемые на дороге, и важности соблюдения ПДД. На днях в подобном мероприятии поучаствовали сотрудники-водители ФКУ ЦХиСО областного главка, которые большую часть своего рабочего времени проводят непосредственно за рулем специального транспорта.

В начале встречи старший инспектор по особым поручениям отделения морально-психологического обеспечения УРЛС ГУ МВД России по Самарской области Ирина Толстова попросила каждого написать свое заветное желание на листочке и прикрепить к воздушному шарику. Заинтригованные форматом данного мероприятия сотрудники без труда выполнили это задание.

Затем участникам встречи были показаны видеоролики, состоящие из различных видеосюжетов с мест дорожных аварий, в которых погибли или получили тяжелые ранения люди. Несмотря на то, что по долгу службы присутствующим приходится регулярно выезжать на места происшествия, часто сталкиваться с человеческой болью, но даже на них увиденное произвело неизгладимое впечатление и заставило о многом задуматься. Ирина Толстова взяла в руки воздушный шарик, к которому приклеены записки с желаниями присутствующих сотрудников, и внезапно лопнула его. Так сотрудникам проиллюстрировали очень простую, но важную истину: один неверный шаг может внезапно оборвать не только все мечты, но и жизнь человека.

Перед сотрудниками выступила заместитель руководителя отдела организационно-аналитической работы и пропаганды БДД областной Госавтоинспекции подполковник полиции Ольга Блохина, которая рассказала о состоянии аварийности на дорогах области, наиболее частых причинах ДТП и нарушениях Правил дорожного движения, повлекших тяжелые последствия. Ольга Анатольевна отметила, что сотрудники ОВД ни в коем случае не должны допускать нарушений ПДД: полицейским нужно служить примером строгого соблюдения требований законов и служебной дисциплины как в профессиональной деятельности, так и в частной жизни, как за рулем автомобиля, так и в пешем порядке.

В завершение встречи сотрудники полиции признались, что подборка реальных видеосюжетов с мест дорожных аварий произвела на них эмоциональное впечатление и заставила задуматься о бесценности человеческой жизни.

Заместитель начальника отделения морально-психологического обеспечения УРЛС – начальник отделения психологической работы Ольга Лисова отметила, что подобные мероприятия проводятся на постоянной основе с различными категориями сотрудников: «Такие краш-курсы необходимы не только начинающим водителям, но и опытным. Для нас очень важно, чтобы сами участники дорожного движения пришли к пониманию, какие страшные последствия имеет рискованное поведение на дороге, и что только от каждого из нас, как водителей, так и пешеходов, зависят жизни окружающих».