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В Самарской области полицейские провели антинаркотические и антитеррористические мероприятия с подростками

14 марта 2022 13:04
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В Самарской области полицейские провели антинаркотические и антитеррористические мероприятия с подростками

Учащимся региона рассказали об ответственности за участие в незаконной деятельности, вреде наркомании и важности толерантного отношения к окружающим.

Сотрудники полиции Самарской области на постоянной основе проводят профилактические мероприятия с подростками и молодежью антитеррористической и антинаркотической направленности. Главная задача таких встреч – пропаганда здорового образа жизни, а также формирование в подростковой среде негативного отношения к наркомании и нетерпимости к экстремистской идеологии. На днях мероприятия прошли в Самаре, Тольятти, Кошкинском, Красноярском и Исаклинском районах.

В ходе мероприятий сотрудники полиции рассказали о том, какие последствия для молодого организма могут наступить от принятия запрещенных веществ, обратили внимание на опасность возникновения зависимости и пагубное влияние наркотиков на психическое и физическое состояние человека, а также напомнили об уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Полицейские подчеркнули, что нередки случаи, когда привлеченные жаждой «легкой наживы» подростки вовлекаются в распространение «закладок» через сеть Интернет. Вместе с тем, сбыт наркотических средств относится к категории «тяжких» преступлений, и уголовная ответственность за их совершение предусматривает лишение свободы на длительный срок. При совершении деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств, в том числе за употребление, если это не подпадает под Уголовный Кодекс, подростки ставятся на учет в правоохранительные органы, и фактически им закрыта «дорога» на обучение и работу во многих общественных сферах.

Также в Кошкинском, Красноярском и Исаклинском районах сотрудники полиции разъяснили школьникам понятия «ксенофобия», «экстремизм» и «терроризм» и рассказали о существующих методах и формах вовлечения молодежи в деятельность экстремистских организаций. Отдельное внимание было уделено уголовной ответственности за распространение в сети Интернет информации, направленной на возбуждение ненависти или вражды. Оперуполномоченные призвали учащихся с уважением относиться к представителям разных национальностей, культур и конфессий.

В завершение бесед молодым людям продемонстрировали тематические видеоролики, отметили, что в интернете необходимо быть внимательными при общении с незнакомцами и выборе контента для публикации на своих страницах. Также ребят призвали вести здоровый образ жизни, идти к намеченным целям и соблюдать закон.

Теги: Стоп Наркотик

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