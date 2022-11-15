Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарском политехе обсудят проблемы школьного обучения химии
В Самарском политехе обсудят проблемы школьного обучения химии
В Самаре уничтожат свыше 1,6 тысячи литров алкоголя
В Самаре уничтожат свыше 1,6 тысячи литров алкоголя
ПАО «Т Плюс» предупреждает о мошенничестве в сфере закупок
ПАО «Т Плюс» предупреждает о мошенничестве в сфере закупок
В Самарской области полицейские объяснили детям, как переходить дорогу
В Самарской области полицейские объяснили детям, как переходить дорогу
Население Земли достигло 8 миллиардов человек
Население Земли достигло 8 миллиардов человек
В Самарской области в рамках Всероссийской акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» состоялся онлайн-вебинар
В Самарской области в рамках Всероссийской акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» состоялся онлайн-вебинар
Жительница Жигулевска поверила в легенду мошенников и перевела им более 6 миллионов рублей
Жительница Жигулевска поверила в легенду мошенников и перевела им более 6 миллионов рублей
В Сызрани пенсионеры поблагодарили росгвардейцев за помощь
В Сызрани пенсионеры поблагодарили росгвардейцев за помощь
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.4
0.18
EUR 62.16
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области полицейские объяснили детям, как переходить дорогу

15 ноября 2022 10:53
51
В Самарской области полицейские объяснили детям, как переходить дорогу

В рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий сотрудники ОМВД России по г. Новокуйбышевску вместе с ЮИДовцами провели профилактическую акцию «Засветись». Мероприятие получилось массовым и ярким. Во всех школах города прошли мастер-классы, дети с педагогами и сотрудниками Госавтоинспекции изготавливали различные световозвращающие поделки. Затем ребята вместе с полицейскими вышли на улицы города, чтобы напомнить пешеходам о важности световозвращателей в темное время суток и условиях недостаточной видимости. Мальчишки и девчонки вместе с инспекторами наглядно продемонстрировали прохожим, как правильно применять светящиеся значки и наклейки, где их лучше всего размещать, а также какую пользу они приносят.

А в Жигулевске, Челно-Вершинском и Шенталинском районах сотрудники ГИБДД, встретив около оживленных переходов родителей и их детей, призвали участников дорожного движения при пересечении проезжей части обязательно снимать капюшоны, убирать телефоны и наушники. Инспекторы предупредили прохожих, что, только убедившись в безопасности перехода, можно начинать движение через проезжую часть. Сотрудники ГИБДД напомнили пешеходам о недопустимости перехода проезжей части в неустановленном месте, а также выходе на дорогу из-за припаркованного транспорта и сооружений, ограничивающих видимость.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарском регионе сильный затяжной дождь
14 ноября 2022, 10:41
В Самарском регионе сильный затяжной дождь
Госавтоинспекция Самарской области призывает участников дорожного движения проявлять особое внимание в условиях дождливой погоды! Происшествия
255
Тольяттинец четыре раза сел пьяный за руль
12 ноября 2022, 11:26
Тольяттинец четыре раза сел пьяный за руль
Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек. Происшествия
632
В Самарской области собираются сократить время оформления ДТП
09 ноября 2022, 12:45
В Самарской области собираются сократить время оформления ДТП
Такую информацию озвучил начальник регионального ГУ МВД Игорь Иванов. Транспорт
612
В центре внимания
Заключено соглашение о сотрудничестве регионов дружественных стран в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.
14 ноября 2022  17:39
Губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве Самарской области с Наманганской областью Республики Узбекистан
1574
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
14 ноября 2022  10:50
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
512
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
14 ноября 2022  10:30
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
292
В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
14 ноября 2022  09:53
В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
347
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
13 ноября 2022  10:48
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке в Самаре
978
Весь список