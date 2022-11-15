В Самарской области полицейские объяснили детям, как переходить дорогу

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В рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий сотрудники ОМВД России по г. Новокуйбышевску вместе с ЮИДовцами провели профилактическую акцию «Засветись». Мероприятие получилось массовым и ярким. Во всех школах города прошли мастер-классы, дети с педагогами и сотрудниками Госавтоинспекции изготавливали различные световозвращающие поделки. Затем ребята вместе с полицейскими вышли на улицы города, чтобы напомнить пешеходам о важности световозвращателей в темное время суток и условиях недостаточной видимости. Мальчишки и девчонки вместе с инспекторами наглядно продемонстрировали прохожим, как правильно применять светящиеся значки и наклейки, где их лучше всего размещать, а также какую пользу они приносят.

А в Жигулевске, Челно-Вершинском и Шенталинском районах сотрудники ГИБДД, встретив около оживленных переходов родителей и их детей, призвали участников дорожного движения при пересечении проезжей части обязательно снимать капюшоны, убирать телефоны и наушники. Инспекторы предупредили прохожих, что, только убедившись в безопасности перехода, можно начинать движение через проезжую часть. Сотрудники ГИБДД напомнили пешеходам о недопустимости перехода проезжей части в неустановленном месте, а также выходе на дорогу из-за припаркованного транспорта и сооружений, ограничивающих видимость.