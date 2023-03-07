В Самарской области полицейские и общественники подарили «Цветы для автоледи»

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В Самарской области набирает обороты ежегодная акция МВД России «Цветы для автоледи», в рамках которой полицейские вместе с общественниками поздравляют автолюбительниц с наступающим Международным женским днем.

Так, на улицах Жигулевска и Волжского района сотрудники полиции во главе с начальниками территориальных Госавтоинспекций поздравили женщин-водителей с наступающим праздником, подарив весенние цветы и пожелав счастливой дороги. В качестве напутственных слов участники акции напомнили представительницам прекрасного пола о внимательности и бдительности на дорогах. Также в Жигулевске к акции присоединились и ЮИДовцы, которые вручили автолюбительницам тематические листовки по ПДД и подарили красочные воздушные шары. В Шенталинском и Челно-Вершинском районах к полицейским присоединились общественники при территориальных ОВД. Чтобы создать предпраздничное настроение автолюбительницам, организаторы акции подарили букеты тюльпанов, а также пожелали удачи, отличного весеннего настроения, легких и безопасных дорог. Данная акция не оставила равнодушным автолюительниц: первоначальное удивление сменялось яркой улыбкой. Женщины отметили, что такой приятный сюрприз обеспечил им отличное настроение на весь день.

А инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД О МВД России по Исаклинскому району лейтенант полиции Дарья Клюева посетила детский сад, чтобы вместе с воспитанниками изготовить праздничные открытки для женщин-водителей. Рисунки ребят получились яркими и красочными, проникнутыми теплотой и любовью. Воспитанники вместе с инспекторами заступили в «цветочный патруль» на улицы районного центра. Полицейские и их юные помощники останавливали транспортные средства под управлением женщин и вместо привычного требования предъявить документы поздравляли милых дам с наступающим праздником, вручали им цветы и открытки.