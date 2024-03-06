В Самарской области похолодает

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В Самарскую область опять придет похолодание. Температура воздуха ночью опустится до -24 градусов. Об этом рассказали синоптики Приволжского УГМС.

— Опускающийся с севера фронтальный раздел 6 марта вызовет в отдельных районах небольшой снег. Ветер сменит направление на северный и в тылу за фронтом распространится холодный отрог Скандинавского антициклона, — рассказала синоптики Приволжского УГМС Галина Овечкина.

По сведению Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в первой декаде марта ожидается на 2 градуса ниже средних многолетних значений, а если говорить точнее, в четверг, 7 марта, в Самарской области ожидается переменная облачность, осадков ждать не стоит. Ветер будет дуть с севера, а днем, переменит направление на северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Ночью в регионе похолодает до -24, а вот днем прогреется — от -9 до -4 градусов.

В пятницу, 8 марта, местами в регионе выпадет снег, но метелей и снежных штормов синоптики пока не прогнозируют. Ночью столбики термометров будут показывать от -24 до -13 градусов. Днем ожидается от -9 до -4 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

В субботу, 9 марта, будет облачно с прояснениями, местами выпадет снег. Ночью похолодает до -20, ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 5–10 метров в секунду.

В воскресение, 10 марта ветер сменит направление на западное, однако его скорость останется прежней, как и температура воздуха. В регионе ожидается снег и облачная погода с прояснениями, пишет 63.ру.