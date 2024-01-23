В Самарской области подвели итоги журналистского конкурса

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Во вторник, 23 января, в Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского состоялось подведение итогов и награждение победителей XII журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области. Также были объявлены имена лауреатов XXV конкурса Самарского регионального отделения Союза журналистов России «Золотое перо губернии».

Итоги областного журналистского конкурса – это всегда качественный срез регионального медиапространства, отражающий не только уровень профессионального мастерства современных СМИ, но и сферу их интересов. 2023 год стал особенным для нашей страны и для Самарской области. Жители региона смогли в полной мене ощутить себя частью большого, сильного государства, с позицией которого нельзя не считаться. Важнейшим инструментом сохранения силы и крепости государства, ставящего перед собой масштабные цели развития, была и остается ответственная гражданская журналистика. Указом Президента страны Владимира Путина 2023-й был объявлен Годом педагога и наставника. XII журналистский конкурс на призы Губернатора проводился по двум основным направлениям – «Специальная военная операция» и «Год педагога и наставника».

Церемонию объявления и награждения лауреатов конкурса открыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он поблагодарил журналистов, которые самоотверженно трудятся на благо региона, применяя все свои таланты. «От души благодарю вас за то, что в прошедшем году вы смело, уверенно следовали профессиональному долгу и зову своего сердца. За то, что оставались в эпицентре событий как радостных, так и печальных, помогали нашим землякам формировать объективную картину происходящего в нашем регионе, стране, мире и отличать правдивые новости от клеветы, от фейков, как их сейчас часто называют, – обратился глава региона к представителям СМИ. – Очень важно, что в условиях агрессии, направленной против нас, вы сохраняете верность Родине, профессии, становитесь настоящими бойцами информационного фронта, бесстрашно работаете в зоне специальной военной операции, поддерживаете боевой дух наших бойцов, членов семей военнослужащих».

Региональное медиасообщество с самого первого дня проведения СВО включилось в работу по поддержке армии и родственников героев-защитников. Важно отметить, что и сегодня самарские журналисты находятся в командировках непосредственно в зоне спецоперации. Среди них журналист корпункта ВГТРК Руслан Бикбулатов, съемочная группа телеканала «Губерния» – Татьяна Потоцкая и Константин Макаревич. А журналист газеты «Волжская коммуна» Сергей Алешин в прошлом году ушел на фронт добровольцем, где совмещает службу с журналистикой, издавая фронтовую газету. В рядах армии служит фотограф, автор проекта «Жены героев» Олег Рашкин, журналист Илья Круговой, который тоже рассказывает о своей службе во фронтовых заметках.

«Сегодня наше общество сплотилось вокруг поддержки армии, нашего Президента страны Владимира Владимировича Путина. И в этом, вне всякого сомнения, есть заслуга и журналистского сообщества. Именно благодаря СМИ наши земляки смогли где-то преодолеть сомнения, где-то зарядиться уверенностью и зачастую найти себя в служении Отечеству, – считает Дмитрий Азаров. – Ваши репортажи показывали и трагедию Донбасса, наши земляки откликались на эту боль помощью и состраданием. Вы рассказывали о работе волонтеров, и это помогало активным людям найти друг друга, чтобы вместе плести сети, собирать гуманитарную помощь, помогать жителям Донбасса восстанавливать мирную жизнь».

Напомним, огромную работу Самарская область ведет по восстановлению города-побратима Снежное, а также по целому ряду других территорий. «Помощь из Самарской области ожидаема и желанна, – подчеркнул Губернатор. – Помощь, к которой местные жители привыкли и ее всегда ждут».

Глава региона отметил, что благодаря публикациям в газетах и на сайтах, благодаря телевизионным репортажам жители Самарской области больше узнали о своих земляках-героях, которые чувствуют свою ответственность за судьбу страны и хотят приблизить Победу. Большая часть материалов была посвящена женам защитников, в результате чего родилось мощное общественное движение, которое сегодня объединяет всю Россию. Сегодня на церемонии награждения присутствовали жены героев Российской Федерации – Евгения Еремина и Наталья Соколовская. Их журналисты поприветствовали отдельно.

«В первую очередь поблагодарю вас за сюжеты, статьи, репортажи. Благодаря вам наши люди узнают о подвигах наших героев, и мы воспитываем в нашем будущем поколении патриотизм и любовь к Родине. Спасибо вам огромное за ваш нелегкий труд, – обратилась Наталья Соколовская к присутствующим в зале. – Отдельно хочу поблагодарить вас, Дмитрий Игоревич, и вашу команду за трепетное отношение к семьям героев. Спасибо вам огромное, что вы нас не оставляете, и за всестороннюю помощь, спасибо вам большое».

«К сожалению, не все наши герои вернутся домой, и ваши репортажи, статьи, проекты были посвящены в том числе нашим землякам, которые защитили родную землю, нашу страну ценой собственной жизни. Каждый из вас, уверен, помнит о своих героях, героях своих репортажей, которые останутся не только на страницах газет и в кадрах, но и, прежде всего, в истории региона, нашей страны, в наших сердцах. Наша общая задача – чтобы их имена и подвиги знали и чтили на самарской земле, помнили и благодарили», – акцентировал внимание Дмитрий Азаров. Участники мероприятия почтили память погибших участников СВО и мирных жителей минутой молчания.

Солдаты и офицеры армии России, которые сегодня героически исполняют свой долг, защищают Родину, воспитаны нашей школой, нашими учителями и наставниками. Не случайно педагогика, наставничество, роль учителя в жизни человека, повышение престижа профессии педагога, реализация национального проекта «Образование» стали ключевыми темами объявленного в России Президентом Владимиром Путиным Года педагога и наставника и одноименной номинации областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области.

«Вы сделали все, чтобы показать, что в Самарской области работают, помогают раскрывать таланты педагоги, наставники, учителя, а региональная система образования – одна из самых сильных в стране. По разным параметрам наш регион уверенно входит в пятерку, в том числе по интегральному параметру оценки системы образования, – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к журналистам. – Ваш вклад в повышение престижа профессии учителя крайне высок. И неслучайно в этот год мы собрались для подведения итогов здесь, в замечательном образовательном учреждении. Действительно, это удивительная академия, институт, которая и просвещает, и формирует в человеке мощный духовный стержень. Я очень рад, что мы для места проведения этого торжества выбрали именно Тольятти, именно наш православный институт».

Дмитрий Азаров отдельно отметил, что за последние годы общими усилиями большой команды Самарской области преодолели трудности, добились масштабных преобразований. Безусловно, главными инструментами для развития стали национальные проекты, которые реализуются по решению Президента страны Владимира Путина.

«Благодаря нацпроектам только за 2023 год мы ввели в строй около 90 объектов – это и школы, и больницы, и очистные сооружения, и дома культуры, и детские сады, дороги, спортивные залы и сооружения. Самые крупные, напомню – детская инфекционная больница в Самаре, Нефтегорская ЦРБ, три новых школы в Самаре, Тольятти и Ставропольском районе, ФОК «Метеор» в Тольятти, набережные в Тольятти и Сызрани, Морквашанский сад в Жигулевске. Можно перечислять буквально по каждому муниципальному образованию. Благодаря такому инструменту как национальные проекты за последние годы мы значительно укрепили свой запас прочности, и сегодня имеем возможность уверенно смотреть в будущее, ставить новые цели и достигать их», – подчеркнул глава региона.

Он также напомнил о том, что за 11 месяцев прошлого года в сравнении с 2022-м индекс промышленного производства приблизился к 109%. А если говорить про Тольятти, то индекс промышленного производства составил 129%. И если еще пять лет назад Тольятти был городом с самым высоким уровнем безработицы, тио сейчас он самый низкий по региону. «Мы полностью переломили ситуацию. Хотя у нас количество рабочих мест стало больше, чем вакансий еще в 2019 году в Тольятти, а сейчас просто кратное превышение, запрос на светлые головы, горячие сердца и рабочие руки – колоссальный. Очень важно, что создание новых рабочих мест приводит к тому, что предприятия повышают уровень заработной платы, а значит это работает в том числе на повышение уровня благосостояния все жителей региона, в данном случае – Тольятти», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона добавил, что Самарская область справилась с очень важной задачей по формированию нового кластера беспилотной авиации. В конце прошлого года в Тольятти было открыто новое уникальное производство БАС, которое также было реализовано при прямой поддержке Президента страны. «Я докладывал Президенту, заручился его поддержкой. Мы взяли на себя обязательство меньше, чем за год это производство запустить. Честно говоря, тех, кто в это верил, было совсем немного. Но мы это сделали. Мы самую перспективную в сфере разработки беспилотных авиационных систем компанию приземлили на самарской земле здесь, в Тольятти, в Особой экономической зоне», – отметил руководитель региона. По его словам, новые беспилотные авиационные системы уже служат нашему Отечеству в разных отраслях народного хозяйства – в сельском хозяйстве, здравоохранении, а также для доставки грузов и мониторинга оперативной ситуации на самых загруженных трассах области.

Помимо прочего, огромный импульс развитию Тольятти и всего региона даст новый мост через Волгу в рамках создания международного транспортного коридора в Западный Китай. «Новый мост уже на завершающей стадии, возводится последний пролет, соединяющий два берега. И мы уверенно можем сказать, что в 2024 году этот проект будет реализован и предопределит на десятки лет вперед опережающее развитие и нашего региона, и городского округа Тольятти», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что всех россиян ждет важнейшее политическое событие – выборы Президента страны в марте текущего года. И здесь крайне важна роль средств массовой информации. «Наша общая задача – проинформировать граждан о выборах, объяснить, почему сегодня так важно принять участие в голосовании, сделать свой выбор. Враг будет делать все для того, чтобы люди не пришли на избирательный участок. Мы должны понимать, что враг будет сеять тревоги, панику и страх, пытаться запугивать людей. Каждый присутствующий в зале, уж точно знает о той информационной атаке, которая была совсем недавно проведена в отношении школьников Самарской области, когда на сопредельных государствах были созданы специальные чаты, telegram-каналы, – отметил руководитель региона. – И я искренне благодарю всех журналистов, которые и своим добрым словом, и печатным слогом, и выступлением в соцсетях, по телевидению помогли нам тоже успокоить людей, объяснив, что это атака нацелена на то, чтобы вызвать панику. И, конечно, враг постарается сделать все для того, чтобы в преддверии этого важнейшего политического события для нашей страны раскачать общество, облить грязью все, что сделано, тех людей, которые это делают, помножить это все на ноль, попытаться сделать так, чтобы люди видели только сложности, проблемы и забыли об успехах, достижениях, о гордости за родную землю и за нашу страну. Все это будет, все это уже происходит. И, конечно, я рассчитываю на вас, на вашу активность, на ваш талант, в том, чтобы противостоять этой информационной войне, которая ведется против нашей страны и будет усиливаться в преддверии главного политического события в стране. Важно, чтобы гражданская позиция каждого россиянина была в этот день высказана. Мы создадим все условия для свободного волеизъявления. Я рассчитываю на вас, знаю, что каждый из вас является настоящим патриотом и гражданином нашей Родины, и очень надеюсь, что помимо профессионального долга, вы к этой работе, к этому служению, если хотите, отнесетесь как к долгу гражданскому и человеческому».

В 2024 году Союз журналистов отмечает 25-летие «Золотого пера губернии». Перед вручением наград к журналистам обратилась председатель региональной общественной организации «Самарское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный журналист Российской Федерации Ирина Цветкова.

«Хочу поздравить всех, кто сегодня получил и еще, уверена, получит награды. Мне кажется, для нас с вами большая награда, если мы смогли помочь хоть одному человеку, что наше слово с вами несет добро. Мне вспоминаются слова Гоголя, который сказал, что обращаться со словом нужно честно, оно высшая награда от Бога. И мы должны всегда об этом помнить», – обратилась к медиасообществу Ирина Цветкова.

Отдельные слова благодарности председатель Самарского областного отделения «Союз журналистов России» адресовала губернатору. «Мы все время говорим «мы вместе», но это не просто слова, которые мы произносим. Мы действительно вместе. И весь этот год Дмитрий Игоревич был с нами, а мы были с ним, – обратилась Ирина Цветкова. – Для него это тоже непростой год, тяжелый год, ему вообще достались очень тяжелые времена. То ковид, теперь СВО. Это непросто - руководить огромной губернией, особенно в наше время, когда каждый твой поступок как под микроскопом. Мы с вами это прекрасно понимаем. Дмитрий Игоревич в этом году помогал нам во многих вопросах, но особенно мы благодарны вам за то, что благодаря вашей поддержке появилась памятная доска Борису Александровичу Кожину. Спасибо вам, Дмитрий Игоревич, за вашу поддержку. И не сомневайтесь, мы вместе, мы одна команда, вы можете на нас рассчитывать».

В номинации «Электронные СМИ» за яркость и глубину в освещении темы высокой наградой был отмечен Дмитрий Пархоменко, шеф-редактор ГТРК «Самара». Максим Еремин, главный редактор научно-популярного журнала «Технополис Поволжья», за профессионализм и креативный подход одержал победу в номинации «Печатные СМИ». Также «Золотое перо губернии» в номинации «Печатные СМИ» получил Сергей Алешин, редактор отдела «Экономика и бизнес» газеты «Волжская коммуна», который в настоящее время находится в зоне проведения спецоперации. Заслуженную награду за него получила его супруга Оксана.

Почетной грамотой Союза журналистов России награждена Елена Кольцун, член Союза журналистов России, генеральный директор АО «Самара-ГИС». В прошлом году Самарскому областному отделению Союза журналистов России исполнилось 105 лет, к этой дате телеканал «Самара–ГИС» подготовил фильм, который совсем скоро появится в эфире.

Премию «Дебют» получила Ксения Баканова, обозреватель теленовостей «Самара-ГИС». За яркость слова и личностный подход в освещении темы Премии «И мастерство, и откровение» им. Геннадия Шабанова удостоена редактор медиахолдинга «Самарские судьбы» Мария Пашинина. Премию «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой за глубину проработки темы и оригинальный взгляд на историческую Самару получили Инга Пеннер, автор, режиссер и ведущая программы «Неочевидная Самара» телеканала «Губерния», также Премию «Личность в журналистике» за мастерство и высокий профессионализм получил исполнительный директор информационного портала «Волга Ньюс» Сергей Силантьев.

За упорство и журналистскую принципиальность в освещении проблем в жизни города награды «С открытым забралом» имени Валерия Иванова» удостоен Максим Федоров, главный редактор интернет-журнала «Другой город». За высокий профессионализм призом «За вклад в развитие журналистики» имени Натальи Мануйловой награждена Светлана Васильева, продюсер телевизионных и радиопрограмм ГТРК «Самара».

Как и в прошлом году имена лауреатов конкурса на призы Губернатора Самарской области объявляли представители экспертного жюри, вскрывая конверты на сцене. Победителей определили в двух категориях – региональные и муниципальные СМИ, по трем номинациям: «Лучшая работа/проект на телевидении и радио», «Лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации», «Лучшая диджитал-работа/проект». На XII журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области было подано более 140 заявок от 54 редакций, в общей сложности это более 300 работ.

Прошедший 2023 год указом Президента России был объявлен Годом Педагога и наставника. Наступивший, 2024-й, – Годом семьи. Семья – надежная опора, традиции и источник жизненных сил, а педагоги прививают нам знания и принципы, гордость за успехи нашей страны и надежду на успешное, мирное будущее. Поэтому не случайно местом проведения торжественной церемонии стала Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского, где воспитание и развитие обучающихся базируется на основе традиционных ценностей современной России, таких как семейные узы, патриотизм, любовь, добро, красота, справедливость.

Специальная военная операция на протяжении всего года продолжала оставаться в центре внимания общества. Если в 2022 году журналисты мгновенно отреагировали на острую тему начала глобальных перемен в мире, то в 2023 году на смену первым молниеносным реакциям пришли осмысление и глубокий анализ. Объективное освещение событий, происходящих в Самарской области, в России, за ее пределами, в том числе честный и искренний рассказ о ходе специальной военной операции, о восстановлении мирной жизни на территориях новых регионов, а также о тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину, и тех, кто продолжает защищать наши рубежи сейчас – такую задачу поставили для себя журналисты и успешно ее решают. Безусловно, участники СВО – настоявшие герои нашего времени. Но их характер, мужество, вера в справедливость были воспитаны и заботливо взращены их педагогами и наставниками.

Уникальный 6-ти часовой телемарафон «Путевка в жизнь» от коллектива ГТРК «Самара», состоящий из трогательных историй, слов благодарности в адрес педагогов и наставников от жителей Самарской области также отмечен специальным призом Губернатора Самарской области.

Фильм «#СВОими глазами» телеканала «Губерния» не о боевых действиях, а о людях, жизни которых события в Донбассе разделили на «До» и «После». Тем не менее, 24 ноября администрация Youtube* удалила его из общего доступа. За силу, актуальности и смелость удостоен специального приза Губернатора Самарской области творческий проект телеканала «Губерния».

Специальным призом Губернатора Самарской области награждена творческая группа редакции газеты «Приволжский вестник» Приволжского района Самарской области. Были в этом году в числе обладателей Специальных призов Губернатора Самарской области и творческие коллективы, которые не являются средствами массовой информации, но по силе материалов и охвату аудитории готовы стать конкурентами медиа региона. Специальный приз Губернатора Самарской области за подготовку материалов, имеющих важное социальное значение, за большой вклад в дело воспитания подрастающего поколения на основе ценностей православной культуры и нравственности получила творческая группа телестудии «Ставрос» автономной некоммерческой организации высшего образования «Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского». За пропаганду здорового образа жизни и вклад в просветительскую деятельность подрастающего поколения Специальным призом Губернатора Самарской области награжден творческий коллектив «Центра физической культуры и спорта» муниципального района Нефтегорский Самарской области.

Специальный приз конкурсной комиссии за реализацию медийных проектов, посвященных теме «Специальная военная операция», получили: творческая группа филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Самара», радиоканала «Радио России», творческая группа газеты «Степной маяк» муниципального района Большечерниговский, творческая группа телерадиокомпании «Радуга-3» мунициапального района Сергиевский.

Специального приза конкурсной комиссии за реализацию медийных проектов, посвященных теме «Год педагога и наставника», удостоены: творческая группа сетевого издания «Информационный портал «Волга Ньюс», творческая группа «Телевизионная радиокомпания «ТВ-10», сетевого издания «Пятьдесят ПЕРВЫЙ КАНАЛ» (51CHANNEL.RU) Кинель-Черкасского района.

Постановлением Губернатора Самарской области почетное звание «Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области» присвоено исполнительному продюсеру группы координации и планирования съемок филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Самара» Алексею Крылову; специальному корреспонденту муниципального предприятия муниципального района Ставропольский «Редакция газеты «Ставрополь-на-Волге» Сергею Мельнику и руководителю муниципального бюджетного учреждения муниципального района Кинельский Самарской области «Информационный центр «Междуречье» Ирине Никифоровой.

За общественно полезную деятельность, направленную на повышение уровня нравственности, пропаганду общечеловеческих ценностей награжден почетным знаком Губернатора Самарской области «За служение людям» Николай Акимшев, заведующий отделом сельского хозяйства муниципального автономного учреждения редакции районной газеты «Степной маяк» муниципального района Большечерниговский.

За вклад в развитие средств массовой информации в Самарской области поощрен благодарностью Губернатора Самарской области Павел Овчинников, заместитель начальника службы тематических программ телевидения филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Самара».

Победители областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области и конкурса Самарского областного отделения

Направление «Год педагога и наставника»

Категория «Региональные СМИ»:

Номинация «Лучшая работа/проект на телевидении или радио»:

Творческая группа филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Самара».

Номинация «Лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации»:

Творческая группа общества с ограниченной ответственностью «Социальная газета».

Номинация «Лучшая диджитал-работа/проект»:

Творческая группа акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская правда», сетевого издания «Комсомольская правда» (KP.RU).

Категория «Муниципальные СМИ»:

Номинация «Лучшая работа/проект на телевидении или радио»:

Творческая группа общества с ограниченной ответственностью «ЛАДА-МЕДИА», телеканала «Тольятти 24».

Номинация «Лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации»:

Творческая группа муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Самарская газета».

Номинация «Лучшая диджитал-работа/проект»:

Творческая группа муниципального бюджетного учреждения «Редакция телерадиокомпании «Отрадный», телеканала «Телерадиокомпания «Отрадный».

Направление «Специальная военная операция».

Категория «Региональные СМИ».

Номинация «Лучшая работа/проект на телевидении или радио»:

Творческая группа государственного автономного учреждения Самарской области «Самарское областное вещательное агентство», Самарского губернского телевидения (телеканал «Губерния»).

Номинация «Лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации»:

Творческая группа государственного автономного учреждения Самарской области «Самарское областное вещательное агентство», газеты «Волжская коммуна».

Номинация «Лучшая диджитал-работа/проект»:

Творческая группа общества с ограниченной ответственностью «Аргументы и факты» – Самара».

Категория «Муниципальные СМИ»:

Номинация «Лучшая работа/проект на телевидении или радио»:

Творческая группа общества с ограниченной ответственностью «Редакция ТВН», телеканала «День 24 Новокуйбышевск».

Номинация «Лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации»:

Творческая группа муниципального унитарного предприятия Редакция газеты «Волжская новь», газеты «Волжская новь».

Номинация «Лучшая диджитал-работа/проект»:

Творческая группа публичного акционерного общества «Самара – Городские Информационные Системы», телеканала «Самара – ГИС».

Фото: Светлана Осьмачкина