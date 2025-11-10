В Самарской области подвели итоги волонтёрской программы форума «Россия – спортивная держава»

277

В Самарской области завершился XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», в организации которого приняли участие 1000 волонтёров. Они помогали на всех объектах и мероприятиях форума: встречали гостей в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на аккредитации и инфостойках, сопровождали спикеров, поддерживали спортивные и деловые мероприятия.

Волонтёрами форума стали жители 22 регионов Российской Федерации, а также представители 8 стран мира, проживающих в России, от 16 и до 78 лет. По итогам форума на Добро.рф они получат более 25 тысяч верифицированных часов.

9 ноября для волонтёрского корпуса прошла итоговая встреча «Спасибо волонтёрам» в спортивном комплексе «МТЛ-Арена». Для них выступила музыкальная группа, работали интерактивные площадки. Врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев поблагодарил волонтёров за их помощь в организации форума.

«С огромной благодарностью, от себя лично и от имени губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, говорю спасибо каждому. Вы передали частичку созидания каждому из пяти тысяч гостей, и именно это создало атмосферу форума», - отметил он.

Команда волонтёров помогала на 18 объектах – от центральных площадок, расположенных на стадионе «Солидарность Самара-Арена» и во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого, до гостиниц, железнодорожного вокзала и аэропорта «Курумоч». Самыми массовыми объектами стали стадион «Солидарность Самара Арена», где одновременно помогали более 360 добровольцев, и массовый забег «Чистый спорт», который сопровождали 220 человек. Самой продолжительной функцией стала аккредитация, там волонтёры трудились 18 октября по 6 ноября.

«Мы собирали волонтёрскую программу как чёткую систему – на каждом объекте были тим-лидеры и координаторы, которые получали оперативно всю информации от организаторов. Они помогали ребятам быстро разбирать задачи и держать ритм дня. Слаженная работа волонтёров, региональной дирекции и организационного комитета позволили сделать главное – участники и гости чувствовали себя комфортно», – отметила руководитель Центра привлечения и подготовки волонтёров Юлия Рябева.

Подготовка волонтёров началась задолго до форума. Кандидаты проходили обучение сначала по модулю «Ориентация», где ребят знакомили с предстоящим форумом. Затем «Гостеприимство и туризм», последний этапом подготовки стали тренинги на объектах форума. Для добровольцев провели инструктаж по безопасности с участием МЧС, МВД и медицинских служб.

«Опыт участия в таком масштабном мероприятии у меня первый, хотя я достаточно давно в волонтёрстве, и давно имею аккаунт на Добро.рф. Волонтёрство приучает к дисциплине и ответственности. Когда надеваешь форму волонтёра, ты становишься лицом форума, несешь ответственность не только за себя, но и всю команду. Это очень большой опыт, который мне пригодится в жизни», – рассказала Дарья Захардяева, волонтёр из Тольятти.

Студентка-медик из Алжира Рания Мессади сопровождала делегата из Конго и свободно переключалась между русским, французским и английским. «Быть сопровождающим – это ответственность и пунктуальность, но ещё новый опыт и важные контакты. Я учу языки и люблю говорить с людьми на их родном языке. На форуме я почувствовала себя частью большого международного сообщества», - отметила она.

XIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» прошёл с 5 по 7 ноября 2025 года в Самаре и Тольятти. Он проведен по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Самарской области.



Источник: Центр привлечения и подготовки волонтеров форума «Россия - спортивная держава»