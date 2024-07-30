В Самарской области подвели итоги регионального этапа III Всероссийского конкурса профмастерства в сфере содействия занятости населения

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В номинации «Лучший центр занятости населения» победу одержал модернизированный центр занятости города Новокуйбышевск. Благодаря модернизации в 2023 году преобразился внешний вид здания, было оптимизировано пространство помещения центра. За победу в этой номинации боролись 3 центра занятости.



В номинации «Лучший специалист ЦЗН» победу одержала Ирина Зубарева из Сергиевского района. С начала года она оказала более 100 услуг гражданам, связанных с содействием в обучении и трудоустройстве. Кроме того, Ирина Зубарева одержала победу в кейс-чемпионате по клиентоцентричным компетенциям.



В номинации «Лучший проект» было представлено 3 инициативы. Победителем стал Клуб «Работа для СВОих» из муниципального района Кошкинский. В рамках работы Клуба было оказано более 100 услуг по профессиональной ориентации, 11 участников СВО и 19 членов их семей были успешно трудоустроены, а 20 человек направлены на профессиональное обучение.

«Мы гордимся тем, что наши специалисты были признаны лучшими на региональном уровне. Это результат их усердной работы и преданности своему делу. Мы будем их поддерживать и в соревнованиях на федеральном этапе конкурса», — подчеркнул директор Самарской службы занятости Александр Митюхин.



На региональном этапе конкурса участники выполняли различные задания. Они решали практические задачи, связанные с клиентоориентированностью, представляли свои достижения и навыки в формате самопрезентации, а также демонстрировали знание функционала портала «Работа России».



Итоги федерального этапа конкурса подведут в конце года.