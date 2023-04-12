В Самарской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Рецидив»

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Сотрудники полиции в целях недопущения совершения повторных преступлений со стороны ранее судимых лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и проживающих в Самарской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Рецидив».

В мероприятиях принимали участие сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы полиции, Госавтоинспекции, инспекторы отделов по делам несовершеннолетних совместно со специалистами Центров занятости населения.

В ходе рейдов на территории Самарской области более 1 200 сотрудников полиции проверили 3364 ранее судимых жителей губернии, из них 1340 – состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

За время проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудники самарской полиции выявили 134 административных правонарушений, совершенных поднадзорными. Выявлено 12 преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, из них десять - предусмотренных ст. 314.1 УК «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений».

Так в отделе дознания О МВД России по Волжскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений) в отношении 34-летнего местного жителя, которому по решению Волжского районного суда, после того, как он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказания за убийство, были установлены ограничения на изменения места жительства и запрет на пребывания вне места жительства в ночное время.

Следственным отделом О МВД России по Ставропольскому району в рамках профилактического обхода административного участка выявлен ранее судимый житель Свердловской области, у которого в ходе личного досмотра обнаружен сверток с кристаллобразным веществом, которое, согласно справке эксперта ЭКЦ УМВД России по г.Тольятти содержит наркотическое средство – мефедрон массой около 400 гр. По признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело.

В рамках заключенных с Центрами занятости соглашений «О взаимодействии по вопросам получения услуг в сфере занятости гражданами, находящимися под административным надзором», в территориальных органах осуществлялось участие специалистов ЦЗН в день явки на регистрацию поднадзорных лиц, в рамках которых им оказана методическая и информационная помощь по вопросам, связанным

с трудоустройством и их социальной реабилитацией.

Участковые уполномоченные полиции регулярно проверяют подучетных граждан по месту жительства и работы, изучают их образ жизни, поведение в быту и в общественных местах.