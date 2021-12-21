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В понедельник, 20 декабря, в Самарской области подвели итоги общественной акции «Народное признание», которая в этом году прошла в четырнадцатый раз. Награды получили лучшие предприятия, организации и жители Самарской области за особые заслуги в профессиональной и общественной деятельности. Лауреатов акции поздравил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Акция стала по-настоящему народной, она стала традицией нашего региона – традицией благодарить людей за их добрые дела, таланты, трудолюбие, за их готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, за спасение людей, за умение дарить радость, – отметил Глава региона. – Я очень рад, что эта традиция есть. И в этом году, несмотря на вызовы, с которыми мы столкнулись из-за пандемии, у нас рекордное количество людей, которые были выдвинуты, номинированы на это высокое звание. И это не случайно. Потому что в сложные времена, которые требуют мобилизации, умения помогать, все большему числу людей мы хотим выразить свою признательность. Я рад тому, что мы не забываем говорить слова благодарности всем, кто ее заслуживает. Такое признание дорогого стоит».

Начиная с 2008 года рассмотрена 7241 заявка на участие в акции, в ходе проведения общественного голосования зафиксировано свыше 51 миллиона голосов. В этом году от объединений региона поступило 529 заявок на участие. К финальному голосованию общественным советом акции были отобраны 60 номинантов. Лауреатов «Народного признания» выбирали жители губернии – было отдано почти 800 тысяч голосов за тех, кто внес серьезный вклад в развитие промышленности, науки, культуры, спорта, кто борется за сохранение законности и правопорядка, кто просто помогает людям.

В результате народного голосования били определены лучшие из лучших в шести номинациях: «Наследники Победы», «Память и Слава», «Мы вместе», «Признание и Уважение», «Герои нашего времени», «Единство и успех».

«Я хочу поблагодарить всех, кто сохраняет историческую память, открывает славные, иной раз забытые, страницы истории нашего Отечества – великой России, нашей малой родины – Самарской области; тех, кто всегда приходит на помощь ветеранам, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, всех, кто радует нас своим талантом, настоящих профессионалов», – обратился Дмитрий Азаров к лауреатам акции.

В номинации «Единство и успех» народного признания удостоены «Сергиевские минеральные воды», Дворец детского и юношеского творчества города Тольятти и сызранский филиал Самарского государственного технического университета.

«Когда смотришь на лауреатов акции, и когда знаешь, какую серьезную помощь оказывают жители региона людям, которые в ней нуждаются, понимаешь, что мы действительно вместе. И в этом наша сила», – подчеркнул председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер, награждая лауреатов акции в номинации «Мы вместе». Народное признание получили председатель региональной общественной организации помощи многодетным семьям «Источник жизни» Светлана Бабинская, координатор волонтерского штаба акции «Мы Вместе» в Чапаевске Екатерина Епонешникова и президент общественной организации поддержки и развития спортивных единоборств «Сплочение» Сергей Иванов.

Среди лауреатов номинации «Память и Слава» директор гражданско-патриотического центра Самарского государственного аграрного университета Любовь Гомонова, директор школы №1 поселка Смышляевка Алексей Ларин и заместитель директора по воспитательной работе самарской школы №132 Лидия Морозова. Все они ведут патриотическую работу, вместе со своими воспитанниками активно участвуют в поисковых экспедициях, занимаются с юнармецами, проводят уроки мужества, ведут музейную и выставочную деятельность. Награды победителям вручил Герой России Александр Баранов. «Номинантов много – были представлены сотни человек, но я считаю, что жители региона выбрали достойных», – подчеркнул он.

«Сегодня в зале люди, которым небезразлично будущее нашей страны, нашей любимой Самарской области, которые своим трудом вписали свои имена в историю региона», – добавил депутат губернской думы Александр Живайкин и вручил награды лауреатам акции в номинации «Признание и Уважение». Ими стали доктор философских наук Александр Бодров, председатель областного родительского собрания Елена Климова и заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР Александр Старостин.

Художественный руководитель Театра-студии «Грань» Денис Бокурадзе вручил награды талантливой молодежи, которая добилась значимых успехов в учебе, спорте и творчестве. В номинации «Наследники Победителей» лауреатами стали ученица Кинель-Черкасской школы №2 и финалистка конкурса «Голос. Дети» Юлия Гаврилова, санитар приемного отделения Самарской городской больницы №4 Егор Поваляев и студентка Тольяттинского государственного университета Ольга Потешкина. «Это те люди, которые будут продолжать начатые нами дела. Уверен, мы ими точно будем гордиться», – отметил худрук театра-студии «Грань».

Член Совета Федерации от Самарской области Андрей Кислов назвал имена победителей общественного голосования в номинации «Герои нашего времени». Ими стали заведующий урологическим отделением педиатрического корпуса СОКБ им. В.Д. Середавина Сергей Терехин, житель Хворостянского района, спасший зимой тонущего рыбака, Сергей Тютерев, а также – заместитель председателя Поволжского регионального отделения межрегиональной общественной научно-просветительской организации «Национальная академия туризма» Вадим Якунин. «В жизни всегда есть место подвигам. Все лауреаты нашей акции, на мой взгляд, являются героями нашего времени, ведь самарская земля всегда была богата людьми, которые и душой, и телом жили ради защиты и процветания нашей Родины», – отметил парламентарий.

В завершении церемонии награждения лауреатов общественной акции «Народное признание» Губернатор поблагодарил всех жителей Самарской области за пройденный непростой путь из-за распространения коронавирусной инфекции. «Уже два года пандемии мы прошли вместе – во взаимопонимании и поддержке. И этот год был непростой для различных отраслей экономики, социальной сферы, для наших врачей и медработников. Спасибо им за то, что они сделали для всех нас, каждый день спасая жизни наших земляков. Этот год через утраты и потери мы прошли достойно, неся добро, созидание и развитие нашего региона, – отметил Дмитрий Азаров. – Мы уже восстановили допандемийный уровень экономики, увеличили объемы инвестиций и каждый год прирастаем по количеству новых рабочих мест. Предварительные данные переписи населения говорят о том, что мы и по численности населения приросли. А это значит, что наш регион вновь после многих десятилетий потерь возвращает интерес жителей других регионов, которые едут к нам трудиться, жить, растить детей и строить свое будущее вместе с нами, становясь нашими земляками. И я хочу искренне вас поблагодарить за ваш труд, ответственность, терпение, взаимопонимание. Следующий год совершенно точно будет радостным и счастливым, я в это верю. А когда поверят все, то так и будет».