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В Самарской области ожидается метель

8 февраля 2022 15:10
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В целях безопасности, лишь в исключительных случаях выходите из зданий.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 9 февраля местами в Самарской области ожидается метель при видимости 1-2 км, усиление юго-восточного ветра порывы 15-18 м/с.

ГУ МЧС СО предупреждает:

В целях безопасности, лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается выходить в одиночку. Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. В автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости. Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. При этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. Если Вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в первый попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, по возможности, дождитесь окончания метели. Если Вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем.

При угрозе штормового ветра следует:

Сделать запас продуктов питания и питьевой воды, так как не исключены проблемы с водоснабжением. Заранее запастись батарейками для переносного приемника, чтобы иметь возможность слушать обращения МЧС и местных властей, а также – свечами, в случае перебоев с электроснабжением. Провести на балконах и в лоджиях ревизии. Все легкие и объемные вещи закрепить, привязав веревками к перилам балкона, или перенести в комнату. Отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы. Отключить электричество.

Чтобы не получить травмы и увечья при сильном ветре гражданам необходимо соблюдать меры безопасности:
При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

В городе необходимо немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале.

При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле. В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните в единую службу спасения со стационарного телефона - 01, с мобильного - 101.

Если вы пережидаете пургу и штормовой ветер в автомобиле, следует:

Максимально утеплиться, а также заранее достать из багажника предположительно необходимые вещи. Сориентировать машину радиатором на ветер. Зафиксировать направление на ближайший населенный пункт. Вбить возле машины высокий шест метку на случай ее засыпания. При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей. В заметенной машине категорически запрещается запускать двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя, постепенно скапливаются в салоне автомобиля. Если вы желаете согреться, то выйдете из автомобиля и откопайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под машину. При этом перед выходом обвяжитесь веревкой, один конец которой закрепите в салоне.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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