Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
Самарских пенсионеров обучают кибербезопасности
В День физкультурника в Самаре пройдет фестиваль единоборств «Выбор сильных»
Школы Самары смогут присоединиться к акции «Дети вместо цветов»
Искусственный интеллект распознает мошенника при звонке абоненту Билайна
россияне стали в два раза чаще интересоваться подработкой в общепите
Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа
К 1 сентября планируют разработать типовые букеты по единой цене
В Самарской области отдохнули ещё 150 школьников из ДНР

7 августа 2025 11:09
127
в Самарской области отдохнули ещё 150 школьников из ДНР
Волонтеры «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии» проводили детей из Снежного (ДНР) домой.
 

Еще одна группа юных жителей Донбасса и их сопровождающие отдохнули  в Самаре по приглашению Правительства региона. Три недели каникул для  ребят из Снежного пролетели как одно мгновение. В  пансионате "Звёздный" и ОСП "Электроник-Дубрава" у детей  была насыщенная программа : спортивные соревнования, творческие конкурсы, интеллектуальные игры, а также развлекательные мероприятия.

Для многих ребят это не просто отдых, а глоток мирной жизни, возможность забыть о тревогах и просто насладиться детством, говорят самарские волонтёры.

Всего в 2025 году в самарских лагерях отдохнут 500 детей из ДНР. Программа пребывания включает не только развлечения, но и знакомство с историей Самарской губернии: экскурсии по памятным местам,  

В тот же день молодогвардейцы встретили другую группу ребят – детей военнослужащих, участников СВО, которые отдыхали на Черноморском побережье. Волонтеры помогли с багажом, проводили до автобусов, а некоторых «сдали» с рук на руки счастливым родителям.

«Мы уверены, что для ребят отдых на Черноморском побережье стал незабываемым, эмоции у детей вернувшихся с моря невозможно было не заметить! Загорелые, отдохнувшие, весёлые», - говорят встречающие их добровольцы.

Напомним, что активисты «Молодой Гвардии» и волонтёры «Единой России» в День железнодорожника поздравили работников вокзала, вручили сладкие подарки и поблагодарили за их нелёгкий труд.  

Невероятно сложно координировать ежедневный огромный поток пассажиров и делать поездки для людей безопаснее, проще и лучше, но сотрудникам РЖД и службам обеспечения самарского железнодорожного вокзала это удаётся, говорят самарские волонтеры.

Сотрудники РЖД – постоянные помощники в организации поездок детей из Донбасса и встрече гостей из Новороссии. Вместе они делают мир чуточку добрее, а путешествия – безопаснее.  

«Чаще всего, именно они первыми встречают гостей нашего региона. Каждый день через вокзал проходят тысячи людей, и именно от служб РЖД зависит, насколько комфортно гостям города и приезжающим будет, – отметил координатор волонтёров Константин. – Спасибо за вашу работу!» .  

Теги: Единая Россия

