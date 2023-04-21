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В Самарской области определили лучшую группу задержания вневедомственной охраны Росгвардии

21 апреля 2023 10:16
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В Самарской области определили лучшую группу задержания вневедомственной охраны Росгвардии

В Самарской области подведены итоги завершающего этапа конкурса профессионального мастерства групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии. В нем приняли участие росгвардейцы, продемонстрировавшие лучшие результаты на отборочных этапах состязаний, проводившихся в районных и городских подразделениях.

В ходе состязаний оценивался уровень как физической, так и специальной подготовки участников: стражам правопорядка необходимо было не только подтянуться на перекладине и преодолеть специальную полосу препятствий, но и сдать нормативы по огневой подготовке. Кроме того, в ходе конкурса проводилась проверка теоретических знаний сотрудников в сфере правовой, тактико-специальной и медицинской подготовки.

И, разумеется, особое внимание жюри конкурса уделяло оценке прикладных навыков – отдельным этапом программы состязаний неизменно является осмотр охраняемого объекта, на котором сработала сигнализация. Росгвардейцы должны грамотно осмотреть объект, правильно и своевременно докладывая обо всех своих действиях оперативному дежурному, и задержать правонарушителя, пробравшегося внутрь.

- Победа в конкурсе зависит от многих факторов. Ведь сотрудник группы задержания вневедомственной охраны бывает, как правило, первым, кто оказывается на месте происшествия. И в этом случае все зависит от уровня его подготовки, в которой и теоретические знания, и практические навыки, и физическая форма являются равноценными факторами. Именно поэтому можно смело сказать, что сегодня мы выбираем лучших из лучших, - подчеркнул заместитель начальника ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области» полковник полиции Владимир Стацура.

В этом году лучший результат показала группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии из Самары. Вторую ступень пьедестала заняли сотрудники Тольяттинского МОВО. Замкнули тройку сильнейших сотрудники из Новокуйбышевска. Все они получили ценные подарки, а лучшая группа задержания - новый служебный автомобиль.

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