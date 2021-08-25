В Самарской области объявлен прием документов на соискание премий Губернатора

Я нашел ошибку
Главные новости:
С командой отправился нидерландский защитник Гленн Бейл, который прибыл в расположение клуба накануне.
"Крылья Советов" отправились на матч в Уфу
Около 1500 жителей Самарской области уже приняли участие в акции «На дачу – без долгов!»
До 31 августа у жителей Самарской области есть возможность принять участие в акции «На дачу без долгов!»
В тушении пожара приняли участие и местные жители.
Пожарные ликвидировали открытое горение в Кинельском районе
Для организации работы со школьниками регион получит сто комплектов настольной экологической игры «Как управлять отходами». 
Самарская область примет участие в проекте «#Экопривыкай»
Учитывая, что село находится на отдаленном расстоянии, в 35 километрах от ЦРБ, возведение фельдшерско-акушерского пункта очень актуально для жителей.
В селе Старое Усманово Камышлинского района возводят новый ФАП
Правительство, как выразился Николай Ренц, вынуждено принимать экстраординарные меры, чтобы убедить людей прививаться.
Николай Ренц: все чаще болезнь приобретает новые черты и формы
Самарские спортсмены завоевали золотые медали.
В Белореченске состоялся чемпионат России по велоспорту на шоссе в командной гонке
За пошедшие сутки скончался 21 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.74
-0.21
EUR 86.58
-0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу «Ночь кино»
В СОУНБ пройдут мероприятия  к памятной дате – Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Военные приглашают жителей Самарской области на форум "Армия-2021"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области объявлен прием документов на соискание премий Губернатора

25 августа 2021 11:52
225
В Самарской области объявлен прием документов на соискание премий Губернатора

В целях стимулирования людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей, воспитывающих двух или более детей-инвалидов, к активному образу жизни министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области объявлен прием документов на соискание премий 2020 года.

Срок окончания приема заявок - 1 сентября 2021 года.

Премии присуждаются в следующих номинациях:
"Образование и наука" - 3 премии;
"Литература и искусство" - 3 премии;
"Техническое и народное творчество" - 3 премии;
"Предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность" - 3 премии;
"Физическая культура и спорт" - 3 премии;
"Общественная деятельность" - 3 премии;
"Родители, воспитывающие двух и более детей-инвалидов" - 3 премии.

Премии присуждаются людям с ограниченными возможностями здоровья, а также родителям, воспитывающим двух и более детей-инвалидов в соответствии с критериями, изложенными в приказе министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 08.11.2012 № 662. Размер каждой премии составляет 20,0 тыс. рублей.

Претендентам необходимо предоставить в Комиссию по присуждению именных премий Губернатора области для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей, воспитывающих двух или более детей инвалидов следующие документы:
- заявление соискателя (или его представителя) на участие в конкурсе;
- анкету, заполненную соискателем (или его представителем);
- автобиографию (в свободной форме);
- характеристику (в свободной форме);
- копию справки бюро МСЭ об установлении группы инвалидности;
- документы, подтверждающие результаты деятельности (копии грамот, дипломов, печатные работы, картины, художественные изделия и т.д.);
- копию индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. Пакет документов может быть дополнен ходатайством выдвигающей организации (в свободной форме).

Не допускается повторное присуждение премий в одной номинации одному и тому же лицу, а также присуждение премий одному лицу по нескольким номинациям одновременно.

Подробная информация, в том числе образцы документов, указана на официальном сайте министерства (minsocdem.samregion.ru) в разделе "Новости", а также на сайте "Реабилитация инвалидов Самарской области" (reabilit.samregion.ru).

Документы на соискание премий принимаются в государственных казенных учреждениях Самарской области "Комплексные центры социального обслуживания населения", территориальных отделах министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области по месту жительства, а также в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области по адресу: 443086, г.Самара, ул.Революционная, д.44, каб.413, тел. 334-86-41 (отв. Супотницкая Наталья Петровна).

Теги: Акценты премии губернатора

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По состоянию на 20 часов на территории Борского района остаются действовать три очага пожара.
24 августа 2021, 22:34
Дмитрий Азаров о ситуации в Борском районе: "Ночь ключевая: очень важно не выпустить пожар с одного гектара"
По состоянию на 20 часов на территории Борского района остаются действовать три очага пожара. Общество
769
"Всем, кто здесь прописан и имел постоянное жилье, помощь будем оказывать".
23 августа 2021, 21:00
Дмитрий Азаров в Борском районе встретился с пострадавшими жителями сел Немчанка и Гвардейцы
"Всем, кто здесь прописан и имел постоянное жилье, помощь будем оказывать". Общество
764
169 пунктов вакцинации Самарской области можно найти на карте 2ГИС
23 августа 2021, 13:00
169 пунктов вакцинации Самарской области можно найти на карте 2ГИС
    Найти медицинские кабинеты можно в подборке «Где поставить вакцину от коронавируса». Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
652
В центре внимания
Более 960 тысяч пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре
25 августа 2021  13:22
Более 960 тысяч пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре
258
Азаров поблагодарил жителей за активность в создании Народной программы
25 августа 2021  13:08
Азаров поблагодарил жителей за активность в создании Народной программы
188
В Самаре сократили количество общественного транспорта на 18 маршрутах
25 августа 2021  11:31
В Самаре сократили количество общественного транспорта на 18 маршрутах
254
В Самаре готовят к открытию четыре круглогодичные ярмарки 
25 августа 2021  09:42
В Самаре готовят к открытию четыре круглогодичные ярмарки 
265
По состоянию на 20 часов на территории Борского района остаются действовать три очага пожара.
24 августа 2021  22:34
Дмитрий Азаров о ситуации в Борском районе: "Ночь ключевая: очень важно не выпустить пожар с одного гектара"
769
Весь список