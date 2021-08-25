В Самарской области объявлен прием документов на соискание премий Губернатора

225

В целях стимулирования людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей, воспитывающих двух или более детей-инвалидов, к активному образу жизни министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области объявлен прием документов на соискание премий 2020 года.

Срок окончания приема заявок - 1 сентября 2021 года.

Премии присуждаются в следующих номинациях:

"Образование и наука" - 3 премии;

"Литература и искусство" - 3 премии;

"Техническое и народное творчество" - 3 премии;

"Предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность" - 3 премии;

"Физическая культура и спорт" - 3 премии;

"Общественная деятельность" - 3 премии;

"Родители, воспитывающие двух и более детей-инвалидов" - 3 премии.

Премии присуждаются людям с ограниченными возможностями здоровья, а также родителям, воспитывающим двух и более детей-инвалидов в соответствии с критериями, изложенными в приказе министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 08.11.2012 № 662. Размер каждой премии составляет 20,0 тыс. рублей.

Претендентам необходимо предоставить в Комиссию по присуждению именных премий Губернатора области для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей, воспитывающих двух или более детей инвалидов следующие документы:

- заявление соискателя (или его представителя) на участие в конкурсе;

- анкету, заполненную соискателем (или его представителем);

- автобиографию (в свободной форме);

- характеристику (в свободной форме);

- копию справки бюро МСЭ об установлении группы инвалидности;

- документы, подтверждающие результаты деятельности (копии грамот, дипломов, печатные работы, картины, художественные изделия и т.д.);

- копию индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. Пакет документов может быть дополнен ходатайством выдвигающей организации (в свободной форме).

Не допускается повторное присуждение премий в одной номинации одному и тому же лицу, а также присуждение премий одному лицу по нескольким номинациям одновременно.

Подробная информация, в том числе образцы документов, указана на официальном сайте министерства (minsocdem.samregion.ru) в разделе "Новости", а также на сайте "Реабилитация инвалидов Самарской области" (reabilit.samregion.ru).

Документы на соискание премий принимаются в государственных казенных учреждениях Самарской области "Комплексные центры социального обслуживания населения", территориальных отделах министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области по месту жительства, а также в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области по адресу: 443086, г.Самара, ул.Революционная, д.44, каб.413, тел. 334-86-41 (отв. Супотницкая Наталья Петровна).