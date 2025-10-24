в Самарской области обсудили профилактику ДТП с участием несовершеннолетних

115

В министерстве образования Самарской области под председательством министра образования Виктора Акопьяна и начальника региональной Госавтоинспекции полковника полиции Игоря Боброва состоялось рабочее совещание, в котором в формате видео-конференц-связи участвовали руководители всех территориальных управлений образования и департаментов, а также начальники районных подразделений Госавтоинспекции.

Ключевой темой встречи стала профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Начальник управления Госавтоинспекции Самарской области полковник полиции Игорь Бобров привел тревожную статистику аварийности с участием детей в регионе. Особое внимание он уделил анализу ДТП, произошедших по неосторожности самих несовершеннолетних, и на конкретных примерах разобрал основные причины таких происшествий.

В своем выступлении Игорь Бобров подчеркнул: «Несмотря на широкий спектр профилактических мероприятий, которые ежедневно проводят и педагоги, и сотрудники полиции, сформировать у ребенка культуру безопасного поведения на дороге без участия родителей невозможно. Именно взрослые несут главную ответственность. Необходим постоянный контроль и личный пример – это ключевой фактор снижения детского травматизма на дорогах».

По итогам совещания стороны определили конкретные задачи и утвердили ряд дополнительных совместных мероприятий на ближайшее время, направленных на кардинальное улучшение ситуации.