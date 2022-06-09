В Самарской области обсудили организацию летнего отдыха детей

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В среду, 8 июня 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. В нем приняли участие председатель Ассоциации «Союз работодателей» Самарской области» Алексей Гусев, руководство Федерации профсоюзов Самарской области, министр труда, занятости и миграционной политики региона Ирина Никишина. В режиме видеоконференции к разговору подключились руководители министерств и ведомств, главы крупнейших предприятий и отдельных муниципалитетов.

Члены комиссии рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с защитой прав трудящихся. Одной из тем для обсуждения стала экологическая безопасность граждан. О положении дел в сфере защиты окружающей среды рассказал заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Михаил Студенников.

Он отметил, что качество окружающей среды – важнейший фактор, влияющий на качество жизни в целом. Поэтому вопросам экологии Правительство региона уделяет большое внимание. Сформирована комплексная система управления в сфере охраны окружающей среды.

На протяжении ряда лет, по оценкам экспертов, экологическая обстановка в промышленно развитой, густонаселенной Самарской области остается стабильной. А по ряду показателей наблюдается положительная динамика. Так, за последние четыре года удалось сократить объем вредных выбросов в атмосферу на 27%.

«У нас есть хорошие результаты, сокращаются объемы выброса загрязняющих веществ в атмосферу – это фиксируется Росприроднадзором. Благодаря нацпроекту «Экология» сокращается объем выброса вредных веществ в водный бассейн, занимаемся восстановлением лесов, совершенствуем систему обращения с отходами. Могу сказать, что у нас сегодня более 43% отходов поступает на переработку. В начале реформы, в 2019 году, этот показатель составлял всего 8%. Это положительно влияет и на экологию, и на экономику, поскольку переработанные отходы становятся сырьем для других ее отраслей, - отметил Виктор Кудряшов. - В то же время есть вопросы, которые требуют дополнительной настройки, в частности вопрос обоснования нормативов сброса загрязняющих веществ промышленными предприятиями. Сегодня по предложению работодателей мы договорились, что дополнительно проанализируем обоснование нормативов, поскольку действующие были утверждены почти 10 лет назад».

Особое внимание участники комиссии уделили вопросу организации летнего отдыха школьников. В настоящее время принять детей готовы 703 организации отдыха и оздоровления. Это 50 детских центров стационарного типа, 651 лагерь дневного пребывания и 2 лагеря палаточного типа. Отдохнуть в них в летний оздоровительный период 2022 года смогут свыше 56 тысяч детей. Для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевки по-прежнему предоставляются бесплатно, за счет средств областного бюджета. Обеспечение детей Самарской области путевками с частичной оплатой стоимости из средств родителей осуществляется посредством бронирования через социальный портал Супрема63.ру.

В летнем сезоне 2022 года большим спросом пользуются тематические и просветительские смены естественно-научного, технического, краеведческого, туристического, патриотического профилей. Сопровождать детей во время отдыха будут более 3,5 тысяч сотрудников, среди которых 263 медработника.

«Охват детей организованными формами детского отдыха в этом году существенно увеличится. Мы продолжаем обновлять материально-техническую базу детских оздоровительных лагерей. Мы проиндексировали расходы на питание, увеличили их на 20%. Очень ответственно подходим к наполнению программы отдыха – это и культурно-спортивные мероприятия, и патриотические мероприятия, и командообразование, поскольку летний лагерь – это не только оздоровление, но и, безусловно, воспитание. Уверен, что детям будет интересно, они проведут время с пользой. Эта сфера в регионе развивается, потому что мы привлекли к организации летнего отдыха не только муниципальные организации, но и коммерческие структуры, которые создают за свой счет необходимые условия для отдыха детей, это позволяет нам сохранять охват и увеличивать количество летних лагерей», - подчеркнул председатель областного Правительства.

Руководитель регионального отделения Фонда социального страхования Елена Кривошеева сообщила о переходе службы соцстраха на проактивный режим работы по расчету социальных страховых выплат. Нововведение касается всех, кто получает пособия в связи с временной нетрудоспособностью, беременностью и рождением ребенка. Теперь гражданину не нужно будет каждый раз обращаться в ФСС с заявлением, достаточно один раз заполнить форму «Сведения о застрахованном лице», в которой будут отражены личные данные и номер счета, и передать этот документ через работодателя в Фонд социального страхования. Далее, при открытии больничного листа, который с 1 января также оформляется исключительно в электронном виде, данные направляются в ФСС. Фонд запрашивает дополнительную информацию у работодателя, и по итогам назначает и перечисляет гражданину выплату. Это существенно экономит время и сокращает участие гражданина в процессе. Новый порядок действует с 1 января 2022 года.

«Проактивный режим представления государственных услуг, их цифровая трансформация напрямую влияют на качество жизни, повышают степень удовлетворенности людей работой органов власти. Очевидно, что за этим направлением будущее. Наш регионе достиг определенных успехов в этой сфере. Благодарю Фонд социального страхования за вклад в эту работу», - сказал в заключение Виктор Кудряшов.