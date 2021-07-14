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В Самарской области обсудили кибербезопасность школьников

14 июля 2021 12:55
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В Самарской области обсудили кибербезопасность школьников

Почти 30% школьников проводят в интернете более 8 часов в сутки. И за это время с детьми может произойти все, что угодно: кибербуллинг, кибермошенничество… Именно с этими двумя явлениями подростки чаще всего сталкиваются в сети. О том, как защитить детей и подростков от киберугроз, обсудили участники пресс-конференции «Детская кибербезопасность: как повысить уровень цифровой грамотности», прошедшей в Самарском областном вещательном агентстве в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» и его федеральной составляющей «Информационная безопасность».

По словам руководителя Проектного офиса Цифрового развития Самарской области Дмитрия Камынина, зачастую проблема с киберугрозами в отношении подростков возникает из-за отсутствия цифровой грамотности как у самих детей, так и у родителей:

- Вопросы цифровой грамотности – это ключевой вопрос. Причем вопрос не только к ребёнку, но и к родителям. Они должны понимать и знать, каким образом могут взаимодействовать с ребенком, потому что запрещать ему посещать Интернет – это бессмысленное занятие. Цифра уже настолько проникла в нашу жизнь, что экранное время ребенка превышает экранное время родителей в несколько раз.

Решить «пробелы» в цифровой грамотности, по мнению Дмитрия Камынина, способен, в том числе и просветительский канал #ITOPUS, который Проектный офис запустил в начале этого года. Впрочем, уверен, Дмитрий Камынин, есть и еще одно решение вопроса, как защитить несовершеннолетних от кибермошенников, агрессоров и преступников:

- Главным качеством, которое позволит справляться с неизвестными угрозами в сети, является наличие критического мышления. Если оно у ребенка вырабатывается по отношению к тому, что ему предлагают сетевые нонейм, то он спросит об этом своих родителей, преподавателей и старших товарищей. Наличие критического мышления – это универсальный рецепт от всех видов киберугроз, - уверен эксперт.

Решить вопрос о кибербезопасности детей призван и проект «Дети в интернете», созданный 10 лет назад компанией МТС совместно с МГУ им. Ломоносова и при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Это серия интерактивных уроков, где в доступной форме младшеклассникам объясняют, что в сети хорошо, а что плохо. Какие есть полезные ресурсы, а от каких лучше держаться подальше. Но пока дети маленькие, следить за их активностью в виртуальном пространстве могут родители, причем, со своих устройств:

- Есть у нас такой сервис, называется «Контроль интернета». Родитель своего телефона может установить уровень контроля по возрасту, по дням недели, по часам. Залить список нежелательных сайтов. Контролировать присутствие ребёнка в социальных сетях. И видеть, сколько времени он проводит в интернете и на каких сайтах, - сообщила директор по маркетингу Самарского филиала МТС Надежда Доронина.

 

Теги: В центре внимания кибербезопасность школьники

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