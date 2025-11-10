в Самарской области Общество «Знание» проведет встречу с президентом Благотворительного фонда «Женщины за жизнь»

173

12 и 13 ноября на площадках Образовательных центров «Южный Город» и имени 21 армии вооруженных сил СССР пройдут встречи родительских сообществ с президентом Благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Натальей Москвитиной.

Многодетная мама, ведущая телеканала «Спас» и автор программы «Здравствуй, мама», направленной на сокращение числа абортов и сохранение семейных ценностей, проведет с родителями Самарской области открытый диалог на тему «Воспитание от сердца к сердцу». Благодаря ее просветительским инициативам на свет появились более семи тысяч детей, более 28 тысяч семей получили помощь, свыше 1,8 тысячи врачей прошли дополнительное обучение. Кроме того, в 13 регионах введен закон, защищающий женщин от репродуктивного давления.

Наталья Москвитина активно просвещает молодежь, проводит лекции о ценности жизни и семьи. Она также популяризирует традиционные ценности и в автобиографической книге «Папина дочка».

12 ноября встреча пройдет в Образовательном центре «Южный Город» по адресу: г. Самара, пос. Придорожный (Южный город), Николаевский проспект, д. 50 (актовый зал). Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке на сайте https://znanierussia.ru. Также присоединиться можно онлайн по ссылке https://vkvideo.ru/video-138974389_456240771.

13 ноября 2025 встреча пройдет на базе школы №1 «Образовательный Центр» п.г.т. Смышляевка по адресу: п.г.т. Смышляевка, ул. Олега Пешкова, 1. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке https://znanierussia.ru/events/otkrytyj-dialog-vospitanie-ot-serdca-k-serdcu-186917. Также присоединиться можно онлайн по ссылке https://vk.com/wall-181225194_14693.

Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Общества «Знание».

Фото предоставлено Российским обществом «Знание»