в Самарской области Общество «Знание» проведет встречу с президентом Благотворительного фонда «Женщины за жизнь»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В состав гуманитарной помощи вошли: предметы личной гигиены, перевязочные материалы, лекарственные препараты.
Волонтеры-медики и студенты СамГМУ собрали гуманитарный груз для участников СВО и мирных жителей новых регионов
В этот торжественный день были отмечены сотрудники органов внутренних дел, которые внесли значительный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан.
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ
Сборная России стала первой в общем командном зачете.
Четверо спортсменов из Самарской области - призеры первенства мира по универсальному бою
В классической программе среди юношей до 11 лет.
Султан Канюкаев из Самарской области - бронзовый призер первенства мира по шашкам
В составе делегации Самарской области было 72 участника из 21 муниципального образования, что подчеркивает высокий уровень развития волонтерского движения в регионе.
Волонтер из Тольятти стал "Наставником года" России
По просьбе жителей в сквере уложат антитравматическое покрытие, установят детский игровой комплекс, скамейки и урны, создадут газоны. 
В Самаре завершается благоустройство Часового сквера
В результате столкновения с поездом легковой автомобиль оказался под железнодорожной платформой, а водитель автомобиля погиб.
Спасатели работали на месте ДТП в Красноярском районе
Волонтеры из Самары, прежде всего, помогали участникам и гостям сориентироваться в городе, консультировали на вокзалах, в аэропорту, в гостиницах, на объектах спортивной программы.
Волонтеров форума «Россия – спортивная держава» поблагодарили в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.23
-0.15
EUR 93.84
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области Общество «Знание» проведет встречу с президентом Благотворительного фонда «Женщины за жизнь»

10 ноября 2025 14:02
173
в Самарской области Общество «Знание» проведет встречу с президентом Благотворительного фонда «Женщины за жизнь»

12 и 13 ноября на площадках Образовательных центров «Южный Город» и имени 21 армии вооруженных сил СССР пройдут встречи родительских сообществ с президентом Благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Натальей Москвитиной.

Многодетная мама, ведущая телеканала «Спас» и автор программы «Здравствуй, мама», направленной на сокращение числа абортов и сохранение семейных ценностей, проведет с родителями Самарской области открытый диалог на тему «Воспитание от сердца к сердцу». Благодаря ее просветительским инициативам на свет появились более семи тысяч детей, более 28 тысяч семей получили помощь, свыше 1,8 тысячи врачей прошли дополнительное обучение. Кроме того, в 13 регионах введен закон, защищающий женщин от репродуктивного давления.

Наталья Москвитина активно просвещает молодежь, проводит лекции о ценности жизни и семьи. Она также популяризирует традиционные ценности и в автобиографической книге «Папина дочка».

12 ноября встреча пройдет в Образовательном центре «Южный Город» по адресу: г. Самара, пос. Придорожный (Южный город), Николаевский проспект, д. 50 (актовый зал). Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке на сайте https://znanierussia.ru. Также присоединиться можно онлайн по ссылке https://vkvideo.ru/video-138974389_456240771.

13 ноября 2025 встреча пройдет на базе школы №1 «Образовательный Центр» п.г.т. Смышляевка по адресу: п.г.т. Смышляевка, ул. Олега Пешкова, 1. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке https://znanierussia.ru/events/otkrytyj-dialog-vospitanie-ot-serdca-k-serdcu-186917. Также присоединиться можно онлайн по ссылке https://vk.com/wall-181225194_14693.

Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Общества «Знание».

Фото предоставлено Российским обществом «Знание»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
10 ноября 2025  13:42
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
131
В Самаре временно изменился маршрут автобуса №21
10 ноября 2025  13:12
В Самаре временно изменился маршрут автобуса №21
152
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль
10 ноября 2025  12:27
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
170
Самара не вошла в расписание поезда Деда Мороза из Великого Устюга
10 ноября 2025  11:11
Самара не вошла в расписание поезда Деда Мороза из Великого Устюга
359
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа
10 ноября 2025  10:45
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа
177
Весь список