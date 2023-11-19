В Самарской области облМЧС организовано проведение профилактических визитов на объектах социальной сферы и теплоэнергетики

В целях безаварийного прохождения отопительного сезона и предупреждения пожаров в осенне-зимний период сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления организовано проведение профилактических визитов на объектах социальной сферы и теплоэнергетики.
Особое внимание инспекторы госпожнадзора уделяют вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, с руководителями и персоналом объектов проводятся противопожарные инструктажи. В настоящее время специалистами проведено 347 профилактических визитов, организовано 26 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности с органами местного самоуправления Самарской области по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в жилом секторе в ходе отопительного сезона.
Специалисты чрезвычайного ведомства напоминают жителям региона основные правила пожарной безопасности в осенне-зимний отопительный сезон:
При пожаре звоните "01", с мобильного телефона - "101"!