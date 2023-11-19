В Самарской области облМЧС организовано проведение профилактических визитов на объектах социальной сферы и теплоэнергетики

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В целях безаварийного прохождения отопительного сезона и предупреждения пожаров в осенне-зимний период сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления организовано проведение профилактических визитов на объектах социальной сферы и теплоэнергетики.

Особое внимание инспекторы госпожнадзора уделяют вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, с руководителями и персоналом объектов проводятся противопожарные инструктажи. В настоящее время специалистами проведено 347 профилактических визитов, организовано 26 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности с органами местного самоуправления Самарской области по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в жилом секторе в ходе отопительного сезона.

Специалисты чрезвычайного ведомства напоминают жителям региона основные правила пожарной безопасности в осенне-зимний отопительный сезон:

не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, вызывающих перегрузку электросети;

не оставляйте без присмотра топящиеся печи, включенные электронагревательные и газовые приборы;

следите за исправностью всех электробытовых приборов;

не забывайте, уходя из дома, выключать все электронагревательные приборы;

не применяйте для розжига печей бензин, керосин, и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

следите за расстоянием от топочного отверстия печи до мебели, постелей и других сгораемых приборов. Это расстояние должно быть не менее 1,25 м;

не оставляйте детей дома одних, когда горит газовая плита, топится камин, печь или включены электроприборы.

При пожаре звоните "01", с мобильного телефона - "101"!