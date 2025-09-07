В Самарской области наступил второй пик активности клещей

81

Подробности рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Несмотря на то что лето уступает свои права осени, активность клещей не снижается. Из-за того, что этот период будет теплым и влажным, они вновь становятся опасными.



Например, клещи рода Ixodes и Dermacentor являются переносчиками клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза (болезни Лайма), эрлихиоза и анаплазмоза.



Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) является острым инфекционным вирусным заболеванием, которое чаще всего поражает центральную нервную систему.



В качестве профилактики КВЭ чаще всего используют вакцинацию. Профилактические прививки проводятся представителям профессий, работающим на садово-огородных участках. Курс состоит из двух внутримышечных инъекций. Интервал между ними составляет 5-7 месяцев.



Ранее в Самарской области от укусов клещей пострадали 3184 человека, пишет Сова.