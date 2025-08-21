Я нашел ошибку
Стрельба из лука - золото у тольяттинца.
Медали Кубка защитников Отечества у спортсменов Самарской области 
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов».
САТОБ: первая премьера 95-го сезона - одноактные балеты «Жар-птица» и «Шехеразада»
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С.
22 августа в регионе ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, до +28°С
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области
Стартовало пленарное заседание проекта «Музейные маршруты».
В Самаре собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры
Гостями соревнований станут легенды отечественного волейбола, олимпийские чемпионы Лондона-2012 Сергей Тетюхин и Дмитрий Ильиных.
На пляже Красноармейского спуска в Самаре состоится турнир по пляжному волейболу 4х4
Во все времена офицерский состав был надежной опорой нашего государства.
Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем офицера России
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона

21 августа 2025 14:51
102
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.

В Самарской области начата подготовка комплексного плана пространственного развития региона. Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года, которая разрабатывается по поручению главы региона Вячеслава Федорищева. 

20 августа в Самаре, в доме Архитектора, прошла первая стратегическая сессия, посвященная пространственному развитию губернии. Организатором мероприятия выступило министерство градостроительной политики Самарской области. На площадке мероприятия собрались профильные органы исполнительной власти, представители профессионального сообщества в сфере стратегического пространственного развития, заинтересованные в развитии экономики региона, использовании его мощного потенциала и обеспечении комфорта жизни населения.   

Задача экспертов и представителей органов власти – отобрать перспективные идеи, которые лягут в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития региона и вернут Самарскую область в тройку сильнейших регионов страны. 

«В документах территориального планирования, которые лягут в основу комплексного плана, мы должны учесть все актуальные и перспективные инвестпрограммы и мероприятия. Главная задача не просто поговорить, а отобрать самые жизнеспособные идеи, которые станут основой будущего развития региона», - подчеркнул министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев. 

В числе приоритетных направлений пространственного развития Самарской области – развитие кадрового потенциала, удержание молодежи на местах, выравнивание уровней развития или усиление специализации территорий муниципальных образований, комплексное развитие сельских территорий, а также использование возможностей развития сельских опорных населенных пунктов Самарской области. 
«Наша цель – создать регион возможностей, точку притяжения, пространство, где молодые специалисты могут реализовать свой потенциал. Мы хотим, чтобы область стала магнитом для талантов, а не теряла их», - отметила главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова. 

«В регионе сложилась крупнейшая в стране двух ядерная Самарско-Тольяттинская агломерация, в которой проживает более 80% населения области. Наша задача обеспечить ускоренное социально-экономическое развитие 33-х опорных населенных пунктов Самарской области, в том числе крупнейших городов - Самары, Тольятти, Сызрани, Октябрьска, для которых будут разработаны концепции их развития», - говорит генеральный директор  АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области» Алексей Абрамов.

Участники стратегической сессии единогласно отметили критическую важность комплексного подхода к созданию единой стратегии для повышения качества градостроительных решений, оптимизации процедуры согласования и создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Самарской области.  Самыми обсуждаемыми и дискуссионными  темами стратсессии стали вопросы развития опорных населенных пунктов и общественного транспорта в Самарской области. 

«Развитие опорных населенных пунктов  - это очень тонкий и деликатный вопрос, на мой взгляд. Так уже было в 60-е годы прошлого века, когда мы делили поселения на перспективные и неперспективные. В результате мы потеряли сельское население, были ликвидированы тысячи населенных пунктов. Это не должно повториться. Там же тоже живут наши люди, они нуждаются в качественном образовании, в высоком уровне жизни», - отметил научный руководитель института экономики и управления самарского университета Габибулла Хасаев. 

«Транспортная структура это кровеносные сосуды. Для территории важна степень связанности ее транспортной инфраструктуры с учетом всех видов транспортного сообщения.  Для населения, для комфортной городской среды это чрезвычайно важно», - подчеркнул руководитель Центра урбанистики АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области» Анатолий Баранников. 

Принять участие в обсуждении стратегии пространственного развития региона могут не только эксперты, но и все заинтересованные жители Самарской области. Для сбора широкого круга мнений стартовал онлайн-опрос с возможностью внесения предложений для включения в актуализированную версию стратегии. Опрос можно пройти по ссылке -  https://forms.yandex.ru/u/68a48ab4eb61462281fb601a/ .

Разработанные инициативы будут учитываться при формировании проекта Стратегии. Предложить свои идеи по развитию губернии может каждый житель региона на сайте областного минэкономразвития - https://economy.samregion.ru/programmy/strategy_programm/razrabotka-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-samarskoy-oblasti-na-period-do-2036-goda-/razraotka-proekta-str275/ .

 

Фото:  "Волжская коммуна"

Теги: Самара

