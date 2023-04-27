В Самарской области начали раздавать браслеты безопасности, которые помогут не потеряться детям и пожилым людям 

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Самарская область стала одним из первых регионов, где при активном взаимодействии власти, профильных учреждений, бизнеса и некоммерческих организаций началась реализация проекта «Браслет Амулет», задача которого – построить эффективную систему обеспечения безопасности людей с высоким риском потеряться. В рамках него 5 тысяч человек обеспечат браслетами с технологией NFC, которые помогут быстрее вернуть близких людей домой, если они потерялись. В первую очередь браслеты безопасности получат ветераны Великой Отечественной войны - порядка 1800 человек.

Также их смогут получить пожилые люди, у которых наблюдаются когнитивные нарушения или есть риск инсульта и внезапной потери памяти. Такая система безопасности будет полезна и для детей, которые не могут назвать свое имя, контактные данные родителей или адрес.

Самарскую область нередко отмечают как передовой регион по реализации различных социально важных проектов. Губерния - традиционно активный участник форума, который проводит Агентство стратегических инициатив, «Сильные идеи для нового времени». Так, в 2022 году Самарская область вошла в тройку лидеров по числу идей, представив на форум свыше 1300 инициатив. А в состав оргкомитета по подготовке и проведению форума был приглашен губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Ряд проектов-победителей получил поддержку и возможности для реализации в регионе.

Проект «Браслет Амулет», инициированный торговой сетью «Пятёрочка» и реализуемый совместно с АНО «Центр поиска пропавших людей» при поддержке благотворительного фонда «Хорошие истории», по мнению экспертов, также имеет важное социальное значение. Реализацию проекта обсудили за круглым столом, который прошел при поддержке Агентства стратегических инициатив. В нем приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, разработчики проекта, представители профильных министерств и ведомств.

«Ежегодно в России пропадает более 208 тысяч человек, причем не только в природной среде, но и в многолюдных городах. В рамках этого проекта предусмотрено обеспечение специальными браслетами людей, у которых существует высокий риск потеряться. Конечно, это поможет оперативно идентифицировать носителя браслета и получить важные сведения о нем, в случае потери памяти или других ментальных нарушений, а также в случае пребывания в бессознательном состоянии. Решение задачи обеспечения безопасности и оперативной помощи потерявшимся людям - совместная работа всех заинтересованных ведомств и организаций, где во главе стоит человек и его интересы. И я очень благодарен, что Самарская область выбрана пилотным регионом для реализации такого социально важного проекта», - отметил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Как рассказал руководитель Центра поиска пропавших людей Григорий Сергеев, браслет нужен для того, чтобы быстро определить, кто находится перед вами: «Представим, что я вышел на улицу и получил травму и оказался в лечебном учреждении, причем без документов. Определить, кто я, весьма затруднительная задача, и ее можно решать месяцами. В некоторых случаях она не решается. А браслет, на котором записано мое имя, контактные данные, в этом поможет. Внести информацию о владельце, телефоны его близких, а при необходимости особенности здоровья могут родственники. Благодаря яркой расцветке браслет хорошо заметен на руке человека. Также он оснащен долговечным влагозащищённым модулем, который не требует подзарядки. Если человек потеряется, любому прохожему, поисковику или врачу будет достаточно считать QR-код на браслете любым телефоном с NFC-модулем, чтобы таким образом получить необходимую информацию о потерявшемся и связаться с его родственниками».

В числе первых браслеты будут раздавать пожилым людям через органы соцзащиты, а также медицинские учреждения.

«У нас почти 50 тысяч людей находятся на надомном обслуживании. Из них практически 35 тысяч - это одинокие люди. Может быть разное: пошел в магазин, заблудился. Может и ребенок заиграться, потеряться. И для нас это будет хорошим инструментом, который поможет в таких ситуациях быстрее найти человека. Поэтому, я считаю, проект важен для всех возрастов», - отметила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева.

Также бесплатно получить браслеты безопасности можно подав заявление по телефону «горячей линии» 88007002945. Там же подскажут, когда и в каком магазине можно будет его забрать.

Фото: департамент информационной политики СО