В Самарской области набирает обороты акция «Школа безопасности для пенсионеров»

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В Самаре на базе клуба ветеранов в рамках профилактического мероприятия «Школа безопасности для пенсионеров» прошел семинар, участниками которого стали работники и посетители учреждения и участковый уполномоченный полиции Александр Горюнов.



Старший лейтенант в ходе мероприятия рассказал присутствующим отом, как не стать жертвой обмана, и призвал пожилых людей не терять бдительность при поступлении звонков и сообщений от незнакомых лиц, которые представляются работниками финансово-кредитных организаций, медицинских, страховых и правоохранительных сфер деятельности.



Александр Горюнов обратил внимание слушателей на то, что мошенники в последнее время все чаще используют такие предлоги для обмана, как: взлом аккаунта на сайте «Госуслуг», завершение срока действия сим-карт для сотовых телефонов или продление срока действия страховых полисов. Пенсионеры активно включились в обсуждение темы и поделились своим опытом, отметив, что, благодаря подобным встречам, они знают, как нужно действовать при получении звонка с неизвестного номера телефона.



В завершение встречи пожилые люди отметили, что продолжат профилактическую деятельность среди своих родных и знакомых.



Участковый уполномоченный полиции ответил на все интересующие вопросы и раздал памятки с информацией об основных способах противодействия мошенникам, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО