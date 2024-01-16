В Самарской области на 67% вырос спрос на сотрудников с частичной занятостью

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Как отмечают аналитики Зарплаты.ру, на текущий момент количество вакансий с неполной занятостью увеличилось за год на 67%. Доля таких предложений, размещенных на сервисе от общего количества вакансий, составила 25%, годом ранее аналогичный показатель был 22%.

Наибольшим спросом среди работодателей пользуются курьеры, упаковщики, водители, уборщики, продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, операторы call-центра, врачи, специалисты по подбору персонала, официанты, бармены, бариста, менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, кладовщики, повара, страховые агенты.

В основном бизнес обращается к услугам временного персонала в сферах услуг, ретейла, логистики, складского хозяйства и общественного питания.

«На протяжении двух лет активно растет доля вакансий с частичной занятостью. Острый дефицит кадров требует от работодателей использования максимального количества инструментов в найме. На текущий момент привлечение сотрудников на неполный рабочий день стало одним из развивающихся трендов. Если ретейлеры давно и активно практикуют наем временных работников (кассиров, грузчиков, складских работников и других), то работодатели, которым требуются офисные сотрудники, работники сферы услуг, персонал на производство, для сервисного обслуживания, пришли к использованию этого инструмента вынужденно. Например, среди вакансий с частичной занятостью все чаще можно встретить автослесарей, бухгалтеров, менеджеров по работе с клиентами или по продажам, — поясняет руководитель департамента аналитики Зарплаты.ру Юрий Михеев. — Зарплаты, социальные отчисления, затраты на наем штатных сотрудников, стоимость обучения часто значительно выше, чем расходы на персонал с частичной занятостью. Но есть и недостатки: постоянная текучка таких сотрудников и поиск новых. Соответственно, удержание и конкуренция за эти кадры требует финансовой мотивации, и важно, чтобы работодатель делал предложения не ниже рынка».