В Самарской области мигрантов без медосмотра предлагают штрафовать

Мигрантов, не прошедших обязательный медицинский осмотр, могут начать штрафовать в Самарской области и других регионах страны. Соответствующий законопроект получил поддержку в Правительстве РФ, сообщили РИА Новости, ссылаясь на проект официального заключения кабинета министров.

За отказ или уклонение от прохождения медицинского освидетельствования иностранные граждане и лица без гражданства могут быть привлечены к административной ответственности. В таких случаях планируется ввести усиленные санкции, превышающие нынешние штрафы по ст. 18.11 КоАП РФ («Нарушение правил въезда и пребывания»). Законопроект также предусматривает отдельную ответственность за нарушение процедуры проведения медицинских обследований представителей других государств, пишет Самарская газета.