В Самарской области льготники в феврале 2023 года получат повышенные выплаты

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Социальные выплаты, пособия и компенсации в феврале 2023 года проиндексированы на 11,9%. Об этом сообщили в Правительстве РФ.

Как стало известно, повышение коснется инвалидов всех 3 групп, участников Великой Отечственной войны, ветеранов боевых действий, чернобыльцев и Героев России.

Также увеличенные выплаты получат и семьи с детьми. Например, маткапитал на 1 ребенка составит свыше 580 тысяч рублей, а на 2 и последующих детей (если ранее не получали выплаты на первого ребенка) – более 775 тыс. рублей. Выросло и единовременное пособие при рождении ребенка. Оно увеличилось до 22,9 тыс. рублей. Точно такая же сумма полагается и при передаче ребенка на воспитание в семью.

«Индексация предусмотрена в федеральном бюджете и является необходимой частью системы социальной защиты граждан, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Эти вопросы постоянно в повестке правительства», – подчеркнул председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Также глава Правительства отметил необходимость организовать работу таким образом, чтобы положенные людям средства выплачивались своевременно и в полном объеме, пишет ГТРК Самара.