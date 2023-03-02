В Самарской области контролируют выполнение графиков социальной газификации

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В среду, 1 марта 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов начал рабочий день с посещения Волжского района. Глава областного кабинета министров проверил, как выполняются работы по строительству внутрипоселковых газопроводов и подключению к сетям газоснабжения в рамках программы социальной газификации.

Напомним, программа социальной газификации (догазификации) была утверждена в 2021 году по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Благодаря программе тысячи людей, проживающих в газифицированных населенных пунктах, получили возможность проще и быстрее подключить свое жилье к голубому топливу. Газ к границам земельных участков должны подвести бесплатно для граждан, подавших заявку на технологическое присоединение и заключивших договор. Ранее эта часть работ по газификации жилья была наиболее сложной и затратной для домовладельцев.



Кроме того, в рамках социальной газификации льготные категории граждан могут рассчитывать на государственную субсидию на приобретение газового оборудования. Объем компенсирующей выплаты каждый региона рассчитывает самостоятельно.

Условия получения услуги по газификации должны быть максимально комфортными для обратившихся: принцип одного окна при приеме заявки, оптимизация процесса подготовки пакета документов, помощь муниципалитетов в их оформлении, консультирование граждан по всем вопросам газификации. С 1 марта 2023 года, по решению главы государства, программа газификации стала бессрочной.

В Самарской области исполнение программы идет полным ходом: проведена оценка потенциала газификации, организован прием заявок жителей, строятся внутрипоселковые газопроводы, осуществляется технологическое присоединение домовладений к газораспределительным сетям. 19 льготных категорий граждан, в соответствии с решением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительства региона, могут воспользоваться правом на получение компенсирующей единовременной денежной выплаты на приобретение газового оборудования в размере 169 тысяч рублей. На эти средства участники программы могут приобрести газовые котлы, счетчики и плиты, организовать работы по строительству газораспределительных сетей внутри жилища.



Вместе с главой Волжского района Евгением Макридиным, министром энергетики и ЖКХ Александром Мордвиновым и директором ООО «СВГК» Иваном Аветисяном Виктор Кудряшов осмотрел объекты газификации на улице Заречной микрорайона Заярье, что в поселке Стройкерамика.



Сейчас здесь ведутся строительно-монтажные работы: возводится сеть газораспределения длиной в 940 метров и устанавливается газорегуляторный пункт. Это обеспечит техническую возможность подключения десяти домов, хозяева которых уже подали заявки на газификацию. Но Заярье – микрорайон перспективный, развивающийся, в настоящее время здесь находятся более 40 участков под индивидуальное жилищное строительство, и возможность газификации, безусловно, станет стимулом роста и развития поселка.

В селе Лопатино, на улице Мира, Виктор Кудряшов осмотрел строящийся газопровод, который обеспечит голубым топливом 73 домовладения.



На месте в ходе рабочего совещания участники встречи обсудили факторы, влияющие на активность граждан – участников программы. Глава района Евгений Макридин отметил, что сотрудники администрации регулярно выполняют обходы домовладений, рассказывают хозяевам жилья об условиях и преимуществах социальной газификации.



На место был приглашен подрядчик, который отчитался о ходе строительства линейного объекта. Первый вице-губернатор подчеркнул, что практика участия подрядных организаций в совещания по газификации станет постоянной. Виктор Кудряшов также поручил министерству энергетики и ЖКХ четко контролировать исполнение плана-графика социальной газификации.



«Программа газификации продолжается, работы ведутся даже зимой. Конечно, это связано с определенными сложностями, приходится привлекать дополнительную технику. Наша задача – несмотря на все сложности, выполнить программу и удовлетворить все заявки до конца 2023-го года, а их поступило уже более 15 тысяч. Сегодня мы проговорили с подрядными организациями и с региональным оператором газификации – Средневолжской газовой компанией – графики подключения абонентов. Могу сказать, что на всю программу достаточно финансовых ресурсов. Большое количество людей, техники привлекается для ее исполнения, и у меня есть уверенность, что все планы будут выполнены. Особое внимание мы уделяем тому, чтобы муниципалитеты помогали гражданам, которые имеют негазифицированные строения, в подготовке необходимых документов и заявок, а при необходимости – и в оформлении прав собственности на жилье», – подвел итоги рабочей поездки Виктор Кудряшов.