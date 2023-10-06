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В Самарской области ищут должников

6 октября 2023 10:39
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В Самарской области ищут должников

Полицейские проводят рейдовые мероприятия совместно с судебными приставами.

С 25 сентября текущего года в Самарском регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», основная цель которого - выявление лиц, имеющих задолженности по уплате административных штрафов.

В ходе рейдов осуществляются проверки мест проживания и работы должников с целью привлечения их к ответственности за неуплату административных штрафов и принимаются иные меры, предусмотренные действующим законодательством, в том числе наложение ареста на имущество должника. 

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации нарушитель административного законодательства обязан оплатить административный штраф в течение 60 дней. Согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, неуплата штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Так, 46-летнему жителю Красноглинского района областного центра предстоит оплатить назначенный административный штраф в размере 1000 рублей за то, что он в июне 2023 года проигнорировал решение суда  и в  установленный законом срок не оплатил штраф в размере 500 рублей за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. В ходе рейда в отношении правонарушителя составлен протокол, предусмотренный ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

Административный арест сроком на 1 сутки судом назначен другому жителю Самары - мужчине 1984 года рождения. Данный гражданин ранее 8 раз привлекался к ответственности за предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета по части 2 статьи 19.27 КоАП РФ.

В Ставропольском районе наказан штрафом в двойном размере 24-летний местный житель, не оплативший в установленный срок штраф за употребление алкоголя в местах, запрещенных Федеральным законом. Мера оказалась действенной – мужчина в тот же день оплатил необходимую сумму, после чего предоставил копию квитанции инспектору по исполнению административного законодательства.

В Волжском районе Самарской области полицейские в ходе профилактических рейдов выявили и привлекли к административной ответственности четверых правонарушителей.

Сотрудники полиции обращают внимание жителей Самарской области: узнать о наличии наложенных штрафов можно через Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru).

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