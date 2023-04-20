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В Самарской области идет работа над реестровыми ошибками

20 апреля 2023 10:33
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В Самарской области идет работа над реестровыми ошибками

В рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» Управление Росреестра по Самарской области и филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области совместно проводят работу по исправлению реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) без привлечения средств правообладателей.

По разным причинам ЕГРН может содержать ошибочную информацию о земельном участке, ведь на протяжении многих лет информация о границах земельных участков вносилась в реестр на основании разных и не всегда корректных материалов. Кроме того, это может быть и ошибка, которую кадастровый инженер допустил в ходе проведения кадастровых работ. И все это – реестровые ошибки, которые требуют своего исправления, потому что несоответствие границ земельных участков могут привести к спорам с соседями, а также стать препятствием при осуществлении учетно-регистрационных действий с недвижимостью.

До недавнего времени было несколько способов исправления реестровых ошибок. Во-первых, обращение правообладателя земельного участка к кадастровому инженеру, который подготовит межевой план для исправления ошибки. Во-вторых, судебное решение, содержащее информацию как правильно провести границу в реестре недвижимости и по каким координатам это сделать органу регистрации прав.

Однако в настоящее время основным и приоритетным способом исправления реестровых ошибок в границах земельных участков является проведение таких работ органом регистрации прав самостоятельно.

О порядке исправления реестровых ошибок ведомством рассказали заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Владислав Ершов и заместитель директора – главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Евгения Дроздова

При выявлении реестровой ошибки Управление Росреестра по Самарской области (далее – Управление) направляет письмо-поручение в филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области (далее – Филиал) об определении местоположения границ земельных участков. Филиалом проводятся мероприятия по определению координат характерных точек границ и площади земельных участков и по результатам в Управление направляется либо отчет об определении координат, либо заключение о невозможности установления данных сведений.

Так, за первый квартал 2023 года Управлением в Филиал были направлены письма-поручения об определении координат в отношении почти 5 200 земельных участков. Филиалом области определены координаты более 3000 земельных участков для исправления в них реестровых ошибок.

«Сотрудники освоили несколько способов определения координат земельных участков, в том числе прошли обучение работе с новым геодезическим и фотограмметрическим оборудованием, которое мы получили в прошлом году. На данный момент ведется активная работа по определению координат объектов в ходе исправления реестровых ошибок в сведениях ЕГРН», – рассказала Евгения Дроздова.

На основании поступивших отчетов от Филиала Управление принимает решение о необходимости исправлении реестровой ошибки. Это решение направляется правообладателям земельных участков, в сведениях ЕГРН о которых содержится реестровая ошибка. Если правообладатель земельного участка не согласен с таким решением, он может сам обратиться к кадастровому инженеру с целью проведения кадастровых работ для устранения реестровой ошибки и в последующем подать в Управление Росреестра заявление о кадастровом учете в связи с изменением сведений о местоположении границ данного земельного участка на основании межевого плана. Стоит отметить, что в данном случае такая процедура для правообладателя является платной.

В случае непредоставления документов, необходимых для исправления реестровой ошибки, Управление вносит изменения в сведения ЕГРН без согласия правообладателя.

После исправления реестровой ошибки правообладатель уведомляется об этом.

«Большим Росреестром организована системная работа по исправлению ошибок без привлечения средств правообладателей. Так, в 2022 году были исправлены реестровые ошибки в отношении почти 5 200 земельных участков. Финансовые затраты граждан на уточнение границ объектов могли составить около 50 миллионов рублей. Однако сотрудники ведомства самостоятельно провели работу по устранению пересечений в ЕГРН границ участков. Наполнение ЕГРН полной и точной информацией необходимо для создания федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных», которая объединит в себе информацию о земле и недвижимости, в том числе о правах собственников, кадастровой оценке, а также все сервисы Росреестра и цифровые карты», – отметил Владислав Ершов.

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