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В Самарской области идет оперативно-профилактическая операция «Чистое поколение-2025»

17 марта 2025 10:01
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В Самарской области идет оперативно-профилактическая операция «Чистое поколение-2025»

В рамках проведения межведомственной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2025» сотрудники полиции Самарской области провели профилактические беседы с подрастающим поколением.

Так, в Кошкинском районе полицейские совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел встретились со студентами техникума и рассказали ребятам о вреде употребления наркотиков и алкогольной продукции.

В Шенталинском районе сотрудники полиции рассказали подросткам об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, в том числе, и за совершение преступлений, связанных с незаконным потреблением и оборотом наркотических средств.

В Приволжском районе полицейские предупредили школьников об участившихся случаях вовлечения несовершеннолетних в незаконную деятельность посредством сети Интернет и призвали не соглашаться на предложения «быстрого заработка».

Организаторы мероприятия продемонстрировали ребятам тематический ролик и довели информацию о том, куда можно обратиться и сообщить о ставших известными фактах распространения и потребления наркотических веществ.

В завершение встреч сотрудники полиции раздали юношам и девушкам памятки с профилактической информацией.

Теги: Стоп Наркотик

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