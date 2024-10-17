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В Самарской области госавтоинспекторы напомнили участникам дорожного движения о пользе световозвращающих элементов

17 октября 2024 09:58
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Самарской области госавтоинспекторы напомнили участникам дорожного движения о пользе световозвращающих элементов

В ходе профилактических встреч полицейские также напомнили родителям юных пешеходов об ответственности за безопасность детей на дороге.

В Шенталинском и Приволжском районах в рамках социально значимой акции «Засветись» инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения провели профилактическое мероприятие для воспитанников детского сада и учеников средней школы.

Сотрудники полиции напомнили ребятам, что в условиях межсезонья и сокращения светового дня световозвращающие элементы помогут обезопасить от дорожно- транспортных происшествий как детей, так и взрослых.

В ходе мероприятия малыши совместно с сотрудником Госавтоинспекции смастерили световозвращающие брелоки – фликеры и повторили правила дорожного движения.

Родителям школьников полицейские напомнили о необходимости проведения воспитательных бесед по ПДД со своими детьми, составления с ними безопасного маршрута «дом-школа-дом» и контроля за тем, чтобы ребята не забывали о световозвращающих элементах в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, особенно – в непогоду.

 В завершение мероприятия организаторы акции призвали участников дорожного движения быть внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Теги: БДД

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