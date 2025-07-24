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В Самарской области госавтоинспекторы помогли водителю, который не смог завести свой заглохший автомобиль 
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В Самарской области госавтоинспекторы помогли водителю, который не смог завести свой заглохший автомобиль 

24 июля 2025 16:41
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Инспекторы ДПС помогли мужчине добраться до ближайшего автосервиса для починки автотранспорта.

Инспекторы ДПС помогли мужчине добраться до ближайшего автосервиса для починки автотранспорта.

Находясь на участке патрулирования на автодороге «М5-Урал», инспекторы ДПС отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России по Сергиевскому району заметили автомобиль, стоящий на проезжей части, с включённой аварийной сигнализацией.

Оценив ситуацию, инспекторы не остались равнодушными к чужой беде и решили оказать помощь водителю. Полицейские уточнили у мужчины причину остановки, и он пояснил, что автомобиль заглох и не заводится. Самостоятельно причину поломки определить не получилось, а несколько попыток привлечь внимание проезжающих водителей не увенчались успехом.

Полицейские отбуксировали неисправный автомобиль на обочину, обеспечив безопасность движения на трассе и помогли водителю добраться до ближайшего автосервиса.

Водитель поблагодарил полицейских за оказанную помощь, а госавтоинспекторы вернулись на маршрут патрулирования.

По словам полицейских, оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в трудную ситуацию, является неотъемлемой частью их работы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: ДТП

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