В Самарской области до конца лета продлили запрет на посещение лесов

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В Самарской области граждане не смогут посещать леса до конца августа 2022 года. Об этом говорит соответствующий приказ регионального министерства лесного хозяйства охраны окружающей среды и природопользования.

Ранее документ действовал до 23 августа, однако в регионе установилась жара и уходить пока не намерена, а это повышает риск возникновения лесных пожаров. В связи с этим запрет на посещение лесов действует до 29 августа 2022 года, пишет ГТРК Самара.

Стоит отметить, что жара в Самарской области лютует сильная, да и покидать регион она пока не планирует. До +34 градусов на протяжении всей недели. Такие прогнозы дают синоптики Приволжского УГМС. К счастью, крупных природных пожаров в губернии в этом сезоне ещё не было. Об этом в интервью ГТРК "Самара" рассказал начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

"По общему количеству пожаров, которые произошли на сегодняшний момент, по количеству природных пожаров, у нас их произошло меньше на 80%, чем в прошлом году. Этому также способствовала благоприятная погодная обстановка, которая сопровождалась значительным количеством осадков в мае, июне и июле, чего мы не наблюдали в прошлом году", - сообщил Олег Бойко.