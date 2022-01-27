В Самарской области директору телерадиокомпании вынесли приговор

89

В Самарской области в Приволжском районном суде вынесли приговор руководителю ТРК «Спектр». Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в присвоении и растрате вверенного имущества, сообщили в региональной прокуратуре.

Судебное следствие установило, что с 15 сентября 2019 года по 25 декабря 2020 года руководитель, вопреки положениям устава телерадиокомпании, без согласия администрации Хворостянского района заключал сделки по видеомонтажу и ремонту оргтехники с индивидуальным предпринимателем. К слову, последний в то же время занимал должность главного бухгалтера ТРК «Спектр».

Помимо этого, руководитель ТРК в 2020 году производил за счет компании себе и сотрудникам выплаты, общая сумма составила 55 тысяч рублей. А это противоречит законному порядку.

По решению суда руководителя приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Материальный ущерб возмещен, приговор в законную силу пока не вступил, сообщает ГТРК Самара.