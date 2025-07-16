Я нашел ошибку
Главные новости:
Мэрия Самары займет 2 млрд рублей
Мэрия Самары займет 2 млрд рублей
заболеваемость менингитом в России выросла на 260%
Заболеваемость менингитом в России выросла на 260%
В Самарской области действуют региональные меры поддержки беременных женщин и молодых мам
В Самарской области действуют региональные меры поддержки беременных женщин и молодых мам
Минобрнауки хочет получить право контролировать стоимость обучения во всех вузах
Минобрнауки хочет получить право контролировать стоимость обучения во всех вузах
В Самарской области приняли решение об установлении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг
В Самарской области приняли решение об установлении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг
Перераспределение средств на благоустройство сельских территорий обсудили в правительстве Самарской области
Перераспределение средств на благоустройство сельских территорий обсудили в правительстве Самарской области
В Борском районе пройдет II Всероссийский фестиваль «Встречи в Аксаковской усадьбе – 2025»
В Борском районе пройдет II Всероссийский фестиваль «Встречи в Аксаковской усадьбе – 2025»
спрос на услуги по мытью окон вырос в полтора раза
Спрос на услуги по мытью окон вырос в полтора раза
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.96
-0.41
EUR 91.15
-0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области действуют региональные меры поддержки беременных женщин и молодых мам

16 июля 2025 13:42
110
В Самарской области действуют региональные меры поддержки беременных женщин и молодых мам

С начала 2025 года по решению президента страны Владимира Путина в России  стартовал новый национальный проект «Семья», главными задачами которого является всесторонняя поддержка родителей, забота о репродуктивном здоровье, укрепление семейных ценностей. Помимо федеральных финансовых мер поддержки семей в Самарской области действуют и региональные меры, которые появились благодаря решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Один из таких видов государственной помощи направлен на поддержку будущих мам,  которые учатся по очной форме в ВУЗах или ССУЗах Самарской области. При постановке на учет по беременности в ранние сроки (до 12 недель) они могут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Для оформления выплаты необходимо подать заявление на сайте министерства социальной и демократической политики Самарской области  в разделе «Социальный Портал», а затем предоставить в соцзащиту сведения об очном обучении.

Еще одна существенная поддержка, которая также появилась в регионе по инициативе губернатора  Вячеслава Федорищева, — единовременная выплата молодым мамам в возрасте от 18 до 25 лет включительно при появлении первенца. Ее размер также составляет 100 тысяч рублей. 

Главные условия выплаты — постоянное проживание молодой мамы в Самарской области и рождение первого ребенка, начиная с 1 сентября 2024 года.  Заявление можно подать на официальном сайте министерства социально-демографической и семейной политики в разделе «Социальный портал» или лично в управлении соцзащиты населения по месту жительства.

Одной из тех, кто воспользовался новой мерой поддержки стала Дарья Прохорова из Самары, которая стала мамой 2 месяца назад. «Было несложно подать заявление, процедура заняла не более 5 минут. Эта выплата нам очень помогла, потому что ребенок первый, очень много затрат на одежду, питание. Хорошо, что государство так помогает», - рассказывает она.

Стоит отметить, что каждой маме, у которой родился первый ребенок, при выписке из родильного дома обязательно вручают подарок новорожденному. Это большой набор, в котором есть всё самое необходимое для малыша — конверт-одеяло, одежда,  косметические средства и предметы ухода для самых маленьких.

Сохранение всех действующих мер поддержки, направленных на повышение благополучия людей - одна из приоритетных задач, поставленных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. «Мы не только продолжим оказывать все меры поддержки семьям с детьми, которые уже действуют в регионе, но и будем их совершенствовать и расширять», — сообщил глава региона, представляя Программу социально-экономического развития Самарской области. Напомним, что целью № 1 данной программы является сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, всесторонняя поддержка семьи.

 

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
15 июля 2025, 18:30
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
Вячеслав Федорищев поручил внести правки в закон о земле. Общество
479
Горячее водоснабжение в связи с плановым ремонтом теплосетей приостановят в ряде домов Самары
11 июля 2025, 18:42
Горячее водоснабжение в связи с плановым ремонтом теплосетей приостановят в ряде домов Самары
Сотрудники «Т Плюс» выполнят плановый ремонт тепловых сетей Привокзальной отопительной котельной.  ЖКХ
692
В центре внимания участников стали новые подходы к градостроительной политике в Самарской области и проекты концепций комплексного развития территорий.
04 июля 2025, 22:20
Вячеслав Федорищев провел заседание Градостроительного совета Самарской области
В центре внимания участников стали новые подходы к градостроительной политике в Самарской области и проекты концепций комплексного развития территорий. Политика
1055
В центре внимания
В Самарской области действуют региональные меры поддержки беременных женщин и молодых мам
16 июля 2025  13:42
В Самарской области действуют региональные меры поддержки беременных женщин и молодых мам
99
В Самарской области приняли решение об установлении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг
16 июля 2025  13:19
В Самарской области приняли решение об установлении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг
103
16 июля местами в Самарской области ожидается гроза, ливень
16 июля 2025  09:16
16 июля местами в Самарской области ожидается гроза, ливень
156
Брендированный двухэтажный туристический автобус расскажет москвичам и гостям столицы о Самарской области
15 июля 2025  21:02
Брендированный двухэтажный туристический автобус расскажет москвичам и гостям столицы о Самарской области
813
Экс-глава самарского МЧС Олег Бойко не отрицает факт взяток
15 июля 2025  20:19
Экс-глава самарского МЧС Олег Бойко не отрицает факт взяток
343
Весь список