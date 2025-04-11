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В Самарской области чествовали ветеранов и работников аэрокосмической отрасли

11 апреля 2025 11:34
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В Самарской области чествовали ветеранов и работников аэрокосмической отрасли

В Самарской области в преддверии Дня космонавтики состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию ветеранов и сотрудников предприятий аэрокосмической отрасли.

По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева заслуженных представителей отрасли поздравил и вручил награды первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Он зачитал поздравительный адрес главы региона, в котором отмечалась значимая роль региона в развитии отечественной космонавтики. «Славное прошлое является для нас не только предметом гордости, но и служит основой для дальнейшего развития. За десятилетия накоплен уникальный опыт и традиции, большой научно-технический потенциал, который помогает нашей стране по сей день оставаться ведущей космической державой. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях, добра и мира», — подчеркнул в обращении Вячеслав Федорищев.

Сегодня самарские предприятия обеспечивают конкурентное преимущество ракетно-космической отрасли всей страны. Именно самарские ракеты-носители «Союз» более полувека составляют основу российской и мировой пилотируемой космонавтики. В регионе сконцентрирован полный цикл производства аэрокосмической техники, включающий производство и испытание ракет-носителей, двигателей и агрегатов к ним, космических аппаратов и спутников научно-технического и оборонного назначения.

Достижения отечественной космонавтики во многом обусловлены высоким уровнем профессионализма сотрудников таких предприятий, как АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «ТЯЖМАШ», АО «Металлист-Самара» и других.

Все пилотируемые ракеты, запускаемые с территории России, производятся на РКЦ «Прогресс», что подтверждает лидерство компании на мировом рынке ракетостроения.

Двигателями «ОДК-Кузнецов» оснащаются первые и вторые ступени всех ракет-носителей типа «Союз», при этом доля предприятия в сегменте ракетных двигателей по пилотируемым пускам составляет 100%.

На праздничном мероприятии лучшие работники предприятий аэрокосмической отрасли были отмечены наградами Губернатора Самарской области, региональными и ведомственными наградами различного уровня.

Почетное звание «Заслуженный работник авиационно-космического комплекса Самарской области» присвоено Николаю Першину, наладчику автоматических линий и агрегатных станков АО «ОДК-Кузнецов». «Я испытываю огромную гордость за завод и благодарен за награду. Я очень рад. Этот завод воспитал меня. Я работаю здесь 50 лет. Освоил тонкости профессии наладчика и получил шестой квалификационный разряд», — поделился эмоциями Николай Михайлович.

Наладчику шлифовальных станков 5 разряда ОАО «ЕПК Самара» Владимиру Мясникову был вручен почетный знак Трудовой Славы.

Благодарностью Губернатора Самарской области отмечена испытатель приборов и агрегатов АО «РКЦ «Прогресс» Ольга Чивильгина«РКЦ «Прогресс» – это больше, чем просто работа, это целая жизнь! 45 лет я посвятила этому предприятию, и оно стало мне родным. Я чувствую гордость за свою причастность к созданию чего-то большого и важного. Все эти годы я трудилась в одном цехе, вкладывая душу в свое дело. Мои родители тоже работали здесь, так что можно сказать, что предприятие – это наша семейная история», — сказала Ольга Анатольевна.

Среди гостей церемонии были участники проекта «Школа героев». От них прозвучали особые слова благодарности в адрес самарских предприятий, которые с первых дней помогают тем, кто участвует в СВО. «Практически все наши заводы аэрокосмической отрасли активно поддерживают фронт. Независимо от проблем, с которыми мы обращаемся, они всегда готовы решать их вместе. И сегодня в день космонавтики, я особо хочу подчеркнуть, что Самара по праву носит звание столицы аэрокосмической отрасли нашей страны», — подчеркнул Николай Сорокин, участник «Школы героев», куратор регионального минпромторга, ветеран СВО.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области.

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