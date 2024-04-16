В Самарской области более 90,6 тысяч федеральных льготников получают набор социальных услуг в натуральном виде

131

Федеральные льготники имеют право получать набор социальных услуг (НСУ). В него входят бесплатные лекарства, медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение, а также проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Получение НСУ возможно как в натуральной форме, так и в виде денежной компенсации.

Сегодня в Самарской области проживает 244649 льготников, 90650 из которых частично или полностью получают набор социальных услуг в натуральном виде. К ним относятся:

лица с инвалидностью всех групп, включая детей с инвалидностью;

участники Великой Отечественной войны;

ветераны боевых действий;

жители блокадного Ленинграда;

жители осажденного Сталинграда;

члены семей погибших военнослужащих;

граждане, пострадавшие от последствий радиации.

Напоминаем, что с 1 февраля 2024 года размер НСУ был увеличен и теперь составляет 1578,50 рублей. Также необходимо учесть, что получать набор социальных услуг в денежном эквиваленте можно как полностью, так и частично.

Если гражданин желает изменить способ получения НСУ, сделать это следует до 1 октября текущего года. С 1 января следующего года прошлый порядок получения социального пакета будет изменен. Соответствующее заявление можно подать в электронном виде через портал Госуслуг, в МФЦ или клиентской службе ОСФР по Самарской области.

В случае, если гражданин уже подавал заявление и желает сохранить получение НСУ в прежнем виде, то обращаться в Отделение СФР не требуется — соцпакет будет предоставляться в ранее выбранной форме, пока гражданин не изменит свое решение и не обратится с новым заявлением.