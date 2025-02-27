В Самарской области более 80 тысяч человек вступили в Программу долгосрочных сбережений

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Жители Самарской области заключили более 80 тысяч договоров по Программе долгосрочных сбережений (ПДС). По данным на конец января 2025 года, объем взносов за весь период действия программы превысил 2,3 миллиарда рублей.

Напомним, что программа долгосрочных сбережений действует с 1 января 2024 года. Этот сберегательный продукт позволяет получить дополнительные выплаты в будущем или сформировать капитал на приоритетные цели – покупку жилья, имущества, обучение детей и т.д.

Операторы программы – негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Чтобы вступить в ПДС, нужно заключить договор с одним или несколькими из них. Затем человек самостоятельно делает взносы на счет. Если сумма взносов за календарный год составила не менее 2 тыс. рублей, участник программы может получить софинансирование от государства, которое может составить до 360 тыс. рублей за 10 лет участия в программе. Размер государственной поддержки зависит от дохода гражданина. Если среднемесячный доход составляет до 80 тыс. рублей, государство добавляет один рубль на каждый рубль вложений. Для дохода от 80 до 150 тыс. рублей один рубль доплатят на каждые два рубля участника программы. При доходах гражданина от 150 тыс. рублей софинансирование составит один к четырем.

Еще одно из преимуществ программы — возможность оформить налоговый вычет. Для его получения важно иметь не более трех договоров ПДС на себя и близких родственников, обратиться за выплатами не раньше, чем через 15 лет.

По желанию человек может перевести в ПДС пенсионные накопления.

Полученные по программе средства НПФ инвестируют в государственные ценные бумаги, корпоративные облигации, акции и прочие финансовые инструменты. Начисляемый на счет клиента доход зависит от результатов этой инвестиционной деятельности, однако НПФ обязаны обеспечить для граждан безубыточность вложений.

Обратиться за выплатами по программе можно по истечении 15 лет действия договора или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В случае особых жизненных ситуаций, если потребовалось дорогостоящее лечение или семья лишилась кормильца, деньги можно снять досрочно, без потерь. Взносы в программу и инвестиционный доход по ним застрахованы государством на сумму до 2,8 млн рублей – это в два раза больше, чем по банковским вкладам. Помимо этого, государство гарантирует полный возврат полученного софинансирования, пенсионных накоплений, переведенных в ПДС, а также инвестиционного дохода на эти средства.

Подробную информацию о Программе долгосрочных сбережений можно узнать на моифинансы.рф.