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В Самарской области более 334 000 школьников посещают кружки и секции
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В Самарской области более 334 000 школьников посещают кружки и секции

15 августа 2024 13:09
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В Самарской области более 334 000 школьников посещают кружки и секции

Впереди начало учебного года, а значит самое время выбрать кружок или секцию для вашего ребенка, ведь школьное и дополнительное образование строятся в нашей стране как единая система и эффективны только тогда, когда они реализуются совместно. Сегодня по национальному проекту «Образование» создано уже более 17,7 тыс. бесплатных центров и около 1,5 млн новых мест дополнительного образования.

В Самарской области по национальному проекту «Образование» создано 2 организации – Детский технопарк Кванториум (2000 мест), мобильный технопарк Кванториум (1100 мест). Всего появилось 20 767 новых мест дополнительного образования. Кружки и секции посещают более 334 000 школьников. Два педагога из Самарской области представят регион в финале Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» – главного педагогического конкурса системы дополнительного образования детей. Педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦВР «Общение поколений» г.о. Самара. Козловская Карина выступит в номинации «Профессиональный дебют в дополнительном образовании».  А Сафронова Ольга, педагог дополнительного образования МБОУДО ДТДМ г.о. Тольятти, выступит в номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами».

 «Система дополнительного образования в нашей стране играет важнейшую роль и помогает школьникам максимально раскрыть свой потенциал, таланты и познакомиться с различными направлениями для успешного будущего и выбора профессии. Идет активная последовательная работа, чтобы центры дополнительного образования были доступны для каждого ребенка. Сегодня создано уже более 17 тысяч центров, в которых ребята могут бесплатно изучать самые перспективные направления», – отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Дополнительное образование чрезвычайно важный сегмент всей системы отечественного образования, который сегодня, благодаря государственной поддержке, развивается и совершенствуется, предоставляя миллионам детей возможность обучаться по уникальным образовательным программам, разработанным педагогами и методистами, стремящимися создать условия для развития детей, реализуя при этом свой профессиональный и личностный потенциал.

Самыми популярными направлениями дополнительного образования остаются программы социально-гуманитарной направленности, эти кружки и секции выбрали более 7 млн школьников, а 6 млн детей активно занимаются художественным творчеством. Важно отметить, что в прошлом учебном году был побит рекорд популярности школьных технических и естественно-научных кружков. Впервые число записавшихся на эти кружки ребят составило почти 3 млн: более 2,8 млн школьников выбрали техническую направленность, более 2,9 млн детей – естественнонаучную. 

Причины роста популярности – расширение сети бесплатных центров дополнительного образования детей, доступность и качество образовательных программ.

По нацпроекту «Образование» по всей стране на базе учебных заведений в сельской местности и небольших городах продолжают открываться центры «Точка роста», которые помогают детям знакомиться с современными технологиями и даже пробовать себя в необычных профессиях. Сегодня для юных жителей малых населенных пунктов доступны уже более 17 тыс. центров «Точка роста». В Самарской области с 2019 года в открыта 261 «Точка роста», в них занимаются более 82 тысяч школьников. В этом году в школах Самарской области появится ещё 67 «Точек роста» естественно-научной и технологической направленностей.

Открываются детские технопарки «Кванториум». Это новый формат дополнительного образования для детей от 10 до 18 лет. Здесь для ребят доступно 14 направлений обучения (квантумов). Современные лазерные технологии, нейротехнологии и искусственный интеллект, беспилотная авиация, программирование, 3D-моделирование – это лишь часть того, что предлагают ребятам технопарки по всей стране. Сегодня работает уже более 365 детских технопарков «Кванториум». К концу 2024 года число «Кванториумов» достигнет 496.

В центрах цифрового образования «IT-куб» ребята 7–18 лет знакомятся с программированием, разработкой приложений для мобильных устройств, виртуальной и дополненной реальности, учатся программировать роботов. Все центры цифрового образования оснащены современным оборудованием, а каждый наставник владеет актуальными и нешаблонными методиками обучения. В стране созданы и работают более 260 центров цифрового образования «IT-куб», а в 2024 году их число достигнет 340. В Самарской области работает 2 центра цифрового образования «IT-куб», в 2024 будет открыт ещё 1. 

Также на базе вузов работают центры научного образования детей «Дом научной коллаборации» (ДНК), предоставляющие школьникам возможность получить опыт работы над научными задачами вместе с настоящими учеными и внести собственный вклад в проводимые исследования. Самарская область была в числе первых 12 субъектов России, где открылся «Дом научной коллаборации». Центры «Дом научной коллаборации» нацелены на создание среды ускоренного развития для детей в стенах университета, что позволяет им получать знания и экспертизу от научных сотрудников и выстраивать собственную траекторию развития через реализацию проектной деятельности, используя инфраструктуру и кадровый потенциал вуза. Сейчас таких центров 30.

По нацпроекту «Образование» в регионах России развивается сеть центров для одаренных детей и молодежи «Мини-Сириус» - их уже 76, а до конца года их число увеличится до 85. Региональные площадки работают по технологиям образовательного центра «Сириус» и будут созданы во всех регионах России. В таких центрах ребятам помогают определиться с профессией, выявить и развить талант в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и техническом творчестве.

Кроме того, в более чем 38 тыс. образовательных учреждений организованы школьные театры и спортивные клубы.

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