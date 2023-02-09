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В Самарской области благодаря новой системе долговременного ухода социальные «уходовые» услуги «пришли» на дом

9 февраля 2023 10:25
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В Самарской области благодаря новой системе долговременного ухода социальные «уходовые» услуги «пришли» на дом

В Самарской области ведется постоянная работа по улучшению качества жизни пожилых граждан и инвалидов. Этому способствует федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

«Главная цель, еще раз подчеркну - это здоровье наших земляков, увеличение продолжительности жизни, а значит, и создание условий для того, чтобы человек чувствовал себя счастливым», - сказал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, подводя итоги реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» в регионе.

В 2021 году Самарская область вошла в число пилотных субъектов страны, на территории которых реализуются новые технологии, касающиеся вопросов гарантированного ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами, и начата реализация системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе.

Система долговременного ухода позволяет тяжелобольным пожилым и инвалидам, имеющим дефицит в самообслуживании, получать социальные услуги в домашних условиях. Если в традиционной системе социального обслуживания преобладали так называемые «сервисные» услуги, то система долговременного ухода позволила расширить перечень «уходовых» услуг.  Что важно - все услуги предоставляются бесплатно, по удобному для граждан графику, и при этом не исключена возможность получения еще и дополнительных услуг (сверх социального пакета). Квалифицированный уход им обеспечивают прошедшие обучение социальные работники.

«Мы предоставляем такие «уходовые» услуги, как кормление, купание, позиционирование, сопровождение по комнате и другие. Это целый комплекс услуг. Сейчас у нас в организации трудится больше 60 соцработников - они называются «помощники по уходу».  Обслуживаем мы на данный момент более 180 человек», - рассказала об особенностях новой системы заведующая отделением АНО «Центра социального обслуживания населения Восточного округа» (г.о. Отрадный) Ольга Неустроева.

Марии Петровне Голуб из Отрадного - 85 лет.  В 2022 году она перенесла инсульт, который дал серьезные осложнения – женщина слегла и даже перестала разговаривать. Все заботы по уходу легли на плечи ее снохи Людмилы Голуб.

В июне прошлого года семья обратилась в социальную службу. Теперь к Марине Петровне регулярно приходит "помощник по уходу". Благодаря квалифицированному помощнику Мария Петровна восстановила способность говорить, самостоятельно сидеть, кушать, а при помощи социального работника -  вставать и ходить. Такая забота помогла снохе, Людмиле Васильевне сохранить работу. 

«У меня теперь спокойно на душе, что дома все в порядке - за близким человеком есть уход, внимание, помощь. Мы с соцработником находимся в постоянном контакте.  Учитывая возраст и состояние моей бабули, это очень важно. Мне кажется, что большой терапевтический эффект имеет именно живое общение с ней. Полученный результат меня очень радует», - говорит Людмила Голуб. 

В настоящее время в Самарском регионе система долговременного ухода охватывает более тысячи человек, проживающих в городских округах Отрадный и Чапаевск, из них более 500 человек получают соцобслуживание на дому.

В 2023 году планируется увеличить охват проекта и запустить его еще в 3 муниципалитетах Самарской области – городских округах Новокуйбышевск и Сызрань, муниципальном районе Сызранский.

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