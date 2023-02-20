В Самарской области 20 и 21 февраля будут плановые отключения радио и ТВ

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В Самарской области в ближайшие дни возможны кратковременные перерывы трансляции телевидения и радио. Это связано с профилактическими и плановыми работами.

В РТСР Самарской области опубликовали расписание плановых отключений. Время указано московское.

Специалисты уточняют, что в назначенные интервалы будут проходить профилактические и другие плановые работы – потребуется на время отключить оборудование. Однако некоторые работы могут отменить или перенести на другое время, если будут плохие погодные условия, пишет Сова.