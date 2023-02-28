В Самарской области 1 марта пройдёт массовая проверка системы оповещения

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В Самарской области местные жители могут услышать предупреждающий сигнал по телевизору и радиоприемнику. Это произойдет в среду, 1 марта.

Как стало известно, в этот день состоится проведение комплексной проверки готовности систем оповещения. Это произойдет путем замещения теле-и радиоканалов в составе цифрового пакета первого федерального мультиплекса РТРС-1 и аналогового радиоканала «Радио России», а также кабельных операторов на всех объектах СЦЭТВ, сообщили в региональном департаменте ВГТРК.

Примерно в 10:43 начнется трансляция тестового ролика. Его продолжительность составит не более минуты. При этом время сигнала может измениться из-за помеховой ситуации по отдельным филиалам РТРС. Такая же проверка пройдет 4 октября 2023 года, пишет ГТРК Самара.

Фото: pxhere.com